Podemos Andalucía muestra recelos a entrar en un Gobierno con el PSOE

Podemos Andalucía acudirá este lunes al consejo ciudadano de la formación morada con la premisa clara de oponerse a cualquier acuerdo que implique entrar en un Gobierno socialista. “La experiencia en Andalucía habla a las claras de que uno no puede gobernar con el PSOE", señaló a comienzos de esta semana su secretario Político Pablo Pérez Ganfornina. Es la postura que la rama andaluza de Podemos, donde la facción anticapitalista a la que pertenece su secretaria general, Teresa Rodríguez, es mayoritaria, ha defendido siempre y es la que expondrá este lunes.

Podemos Andalucía es consciente de que es la dirección nacional la que debe adoptar la decisión final, pero reclama un debate interno para discutir la política de pactos ya que, como recalca Ganfornina a este diario, “en Vistaelgre II no se firmó ningún documento sobre el asunto“. En esta comunidad, el partido siempre ha sido muy beligerante sobre la estrategia a seguir respecto del PSOE. En la pasada legislatura andaluza Rodríguez centró sus críticas en la dirigente socialista Susana Díaz, buscando diferenciar el susanismo del resto del partido socialista. En la campaña de las autonómicas, a través de la coalición con IU, Adelante Andalucía, fue muy clara a la hora de afirmar que jamás pactaría con el partido de Díaz.

El hecho de que quien lidere el PSOE a nivel nacional sea Pedro Sánchez no supone una diferencia para la formación. “Rodríguez siempre ha dicho que el susanismo era la descomposición del socialismo y Pedro Sánchez representa al PSOE, un partido que cuando ha estado en el poder ha gobernado para las élites. Sánchez es el mismo que dijo que iba a derogar la reforma laboral y no lo ha hecho”, advierten desde la formación. Su postura es similar a la que manifestaron los Anticapitalistas en el manifiesto que publicaron tras las elecciones: “Tenemos que dejar claro que el aparato del PSOE no es de fiar: durante 40 años el PSOE se ha negado sistemáticamente a abordar los problemas estructurales que afectaban a las clases trabajadoras y ha adoptado una política sumisa con los poderes económicos. Un gobierno liderado por el aparato del PSOE será un gobierno ligado al capital financiero”, explicaban en su nota.

Los dirigentes regionales de Podemos esgrimen pactos municipales y, en concreto, el acuerdo de Gobierno entre PSOE e IU -con José Antonio Griñán, entre 2012 y 2013, y con Díaz hasta 2015-, una alianza que la socialista rompió para adelantar las elecciones autonómicas. Quien vivió las consecuencias de esa coalición fue el actual líder de IU en Andalucía, Antonio Maíllo, como coordinador general de IULV-CA. Desde IU Andalucía aún no han adoptado una postura sobre la política de pactos a nivel nacional y, aunque son menos tajantes que Podemos, sus socios en el parlamento andaluz, también coinciden en que por delante de las siglas está el programa.

Desde Podemos Andalucía son muy claros en que su posición contraria a entrar en un Gobierno socialista es exclusiva de la formación y que no tiene nada que ver con Unidas Podemos, la fórmula empleada para concurrir a las generales, ni con Adelante Andalucía. Los morados andaluces proponen llegar a una entente a la portuguesa, donde gobierna el Partido Socialista siguiendo un programa pactado con el resto de fuerzas de izquierdas. “Es una fórmula que nos parece muy coherente y que avalamos para España porque impediría que Sánchez pactara reformas con los partidos de la derecha y garantizaría medidas sociales progresistas“, explica Ganfornina que recuerda que en Portugal se ha subido el salario mínimo, se han frenado las privatizaciones o se ha aprobado un plan de choque contra la pobreza energética.

Aunque Podemos es un partido asambleario de corte presidencialista, desde la filial andaluza remarcan el hecho de que, pese a los discretos resultados a nivel nacional y regional (en Andalucía perdieron dos diputados respecto de 2015), esta es la comunidad que en estos momentos aporta más representantes al Congreso de los diputados, nueve. Un peso que para ellos ilustra la relevancia de la formación andaluza dentro del partido.