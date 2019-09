Feijóo, a un año de las autonómicas: “Mi compromiso con Galicia está más vigente que nunca”

A un año de las elecciones gallegas, Alberto Núñez Feijóo vive ya entregado, como hace tres años, a alimentar el halo de intriga que despierta su futuro político. Aunque sigue negándose a desvelar con claridad si repetirá por cuarta vez como cabeza de cartel del PP, este miércoles, en su discurso en el Parlamento gallego sobre el estado de la autonomía, el presidente de la Xunta ha insinuado para quienes esperan desde siempre su salto a la Meseta que no están los tiempos para dejar Galicia. “Mi compromiso con Galicia está más vigente que nunca”, ha proclamado desde la tribuna, para cargar posteriormente contra la “inmadurez y narcisismo” de la política nacional, alabar la “moderación” de la esquina noroeste de la Península y acusar al Gobierno de Pedro Sánchez de caer en el “menosprecio a los gallegos”.

Alejando aun más aquella promesa suya de que, como hizo José María Aznar, limitaría a un máximo de dos legislaturas su paso por la Presidencia de la Xunta, Feijóo ha engordado este miércoles las sospechas de que optará a un cuarto mandato y que está dispuesto si cabe a pulverizar la marca de 16 años en el poder que registró Manuel Fraga. En una intervención de dos horas, el máximo responsable del Gobierno gallego ha descrito el camino que a su juicio debe andar la comunidad en los próximo diez años, repitiendo infinitas veces la palabra Galicia.

España vive, según Feijóo, “la peor crisis política de la democracia”, inmersa en una “burbuja electoral”, en la “frivolidad”, en las “trincheras partidistas”. En discurso sobre la situación de Galicia, el dirigente popular ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de “atentar contra la dignidad” de los gallegos, “faltarles el respeto”, “manipular el calendario electoral”, elaborar “informes fantasma e incompletos” sobre el pago de la deuda a las comunidades y “enfrentar a unas mujeres con otras”. No escatimó palabras. “Se crea un problema de salud democrática si la política se entiende como una campaña electoral sin tregua”, ha abundado.

Como “contrapunto” a este oscuro panorama en el que no mencionó el papel que juega su partido, ha encumbrado el territorio que él gobierna desde 2009 como “el modelo”. Feijóo ha asegurado que es “la comunidad que más progresa” y que “desmiente que lo que vive España es irremediable”. “Vale la pena elegir Galicia, y saben que les hablo con conocimiento de causa”, ha confesado aludiendo a junio de 2018, cuando rechazó competir en las primarias para suceder a Mariano Rajoy al frente del PP. Este año, pese a las "trabas" por el impago de los 700 millones que el Estado debe a la Xunta, se aprobarán a tiempo los presupuestos autonómicos de 2020, ha anunciado. "Como siempre", ha subrayado.

Además de loar la “moderación y la centralidad”, al presidente de su partido, Pablo Casado, le ha advertido que él es “militante de Galicia”, una de sus expresiones fetiche: “Ni he sido, ni soy, ni seré rehén de ningún partido”. Y sin citarlo también le ha reservado un pellizco por sus alianzas con la ultraderecha haciendo una defensa cerrada de las políticas que combaten la violencia machista, una lucha en la que, ha incidido, el compromiso tiene que ser "completo y sin fisuras, porque el adversario es despiadado e imprevisible". "Hay asuntos en los que la división no es una opción", sostiene Feijóo. "No es aceptable negar que [la violencia machista] es una realidad", ha añadido, "ni los intentos de diluirla".

El líder del PP gallego ha aprovechado su discurso también para alabar a Inditex tras la donación de 90 millones de euros anunciada por la Fundación Amancio Ortega con el objeto de levantar siete geriátricos. Feijóo ha criticado que el secretario general de los socialistas gallegos, Gonzalo Caballero, le afease que el empresario haya tenido que "suplir" el incumplimiento de la Xunta, que prometió esas residencias en 2017. El dirigente popular ha reinterpretado las declaraciones de Caballero como una crítica a la decisión de Ortega: "Agradezco que esta empresa [por Inditex], que cumple con todas sus obligaciones tributarias, quiera donar a través de la fundación". Y ha utilizado el proyecto de la entidad privada para atacar al Ejecutivo de Sánchez, preguntándose "cómo un partido" puede censurar que una empresa privada done y "al tiempo incumplir desde el Gobierno sus obligaciones sociales". La donación no ha sido realizada por la multinacional, sino por la fundación personal de Ortega.

Tras el discurso de Feijóo, la oposición, que tendrá turno de réplica a partir de las 16.00, ha concluido que las palabras del presidente de la Xunta son una cortina de humo para tapar la situación real de la comunidad. El socialista Caballero ha acusado al popular de usar la "confrontación" con el Gobierno de Sánchez para ocultar que "no tiene nada que mostrar" a los gallegos. Antón Sánchez, del Grupo Común da Esquerda, cree que Feijóo ha intentado "escapar de la realidad" con "promesas ya escuchadas y que se tradujeron en nada". Ana Pontón, del BNG, concluye que el popular "vive en 'los mundos de Yupi' de Monte Pío", en alusión a la residencia presidencial, mientras que Luís Villares, del Grupo Mixto, aprecia una "banalización absoluta" en la intervención del presidente.