Vox quiere que el Gobierno de Madrid obstaculice la “profanación” de la tumba de Franco

Vox ha emplazado al PP y Ciudadanos a pronunciarse sobre la "profanación" de la tumba de Franco —como denomina Santiago Abascal a la exhumación de los restos del dictador del Valle de los Caídos, avalada por el Tribunal Supremo— y a utilizar las supuestas competencias que tendría la Comunidad de Madrid para obstaculizarla.

"Va a ser interesante ver qué es lo que hacen, sea antes de las elecciones o no", ha declarado el portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros. "Tengo la sensación, y quizá esté equivocado, de que la competencia de las exhumaciones la tiene el Gobierno de PP y Ciudadanos [en la Comunidad de Madrid] y va a ser interesante saber qué opinan sobre si se debe o no exhumar a una persona que lleva muerta más de 40 años". En su opinión, "la decisión del Supremo de autorizar el que algo se haga [trasladar los restos de Franco] no significa que se tenga que hacer necesariamente".

Por su parte, Rocío Monasterio, portavoz del grupo ultra en la Asamblea de Madrid, gracias a cuyos votos fue investida presidenta la popular Isabel Díaz Ayuso, ha adelantado su intención de preguntar al Gobierno regional qué va a hacer "con las competencias que tiene en materia funeraria" y qué posición tienen PP y Cs "respecto a la libertad de los familiares de enterrar a los muertos donde quieran, [ya que] se puede crear un precedente muy peligroso".

La Dirección General de Salud Pública de la Comunidad de Madrid ya respondió, en diciembre pasado, cuando era presidente el actual consejero de Transportes, Ángel Garrido, que la exhumación de los restos del dictador no estaba sometida a ningún requisito sanitario, al haber transcurrido más de cinco años desde el enterramiento.

Vox ha sido el único partido que se ha pronunciado radicalmente en contra del traslado de los restos del dictador. Tras conocer el fallo del Supremo, su líder, Santiago Abascal, ha escrito en Twitter: "Nos da igual que sea legal o no la intención del Gobierno de profanar tumbas contra el deseo de las familias. Estaremos siempre en contra de desenterrar muertos y odios del pasado".

El PP ha optado por acusar al PSOE de instrumentalizar electoralmente el debate, pero ha evitado pronunciarse sobre el fondo del asunto: si está de acuerdo o no con la exhumación del dictador.

Ante el silencio de su líder, Pablo Casado, y de la dirección nacional del PP, que se ha limitado a mostrar "respeto" por la sentencia, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha respondido a los periodistas que este debate, "como el del aborto y la eutanasia, son clásicos en el PSOE para no hablar del hundimiento del país al que estaríamos abocados". Por su parte, el portavoz popular en la Asamblea regional, Alfonso Serrano, ha asegurado que esta "es una iniciativa del PSOE con el afán de dividir a los españoles. Y parece que cuando llega una campaña electoral siempre se saca a Franco en la víspera".

En términos similares se ha pronunciado el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, quien ha cargado en un tuit contra el presidente en funciones, Pedro Sánchez, por llevar "un año jugando con sus huesos [de Franco] para dividirnos en rojos y azules. Pero a muchos españoles a estas alturas no nos importa", ha apostillado. El portavoz de su partido en la Asamblea madrileña, César Zafra, ha matizado que "nadie está en contra" de la exhumación, pero ha criticado el "interés mediático" generado en torno a la misma.

En la izquierda, la reacción ha sido de satisfacción generalizada. "Hoy vivimos una gran victoria de la democracia española. La determinación de reparar el sufrimiento de las víctimas del franquismo guió siempre la acción del Gobierno. El Supremo avala la exhumación de los restos de Franco y su traslado a El Pardo. Justicia, memoria y dignidad", ha escrito Pedro Sánchez en su cuenta de Twitter.

También en Twitter, el líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha calificado la exhumación del dictador de "paso importantísimo en la reparación de una vergüenza que hemos cargado durante 40 años de democracia"; mientras que el portavoz de Más Madrid, Íñigo Errejón, la ha considerado un paso para reparar la deuda de la democracia con las víctimas del franquismo.

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha declarado que "ya tocaba" sacar los restos de Franco del Valle de los Caídos y que es "casi dramático" que la exhumación se produzca "tan tarde". Elsa Artadi, responsable de Junts per Catalunya en el Ayuntamiento de Barcelona, ha dicho que donde debería estar el dictador, "desde hace muchos años, es en el vertedero de la historia".