El PP se pone de perfil ante la exhumación de Franco y Cs le resta importancia

El PP y Ciudadanos han reaccionado con frialdad a la decisión del Tribunal Supremo de avalar —por unanimidad— la exhumación del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos. Los dos partidos se abstuvieron en la votación en el Congreso que aprobó el Decreto Ley con el argumento de que no era una medida urgente. Tras el fallo del alto tribunal, el PP se ha limitado a mostrar su "respeto a las decisiones judiciales", sin que Pablo Casado haya dicho nada sobre el asunto, mientras Ciudadanos le ha restado importancia. "Afortunadamente, la dictadura de Franco acabó hace 44 años. Sánchez lleva un año jugando con sus huesos para dividirnos en rojos y azules, pero a muchos españoles a estas alturas no nos importan", ha escrito Albert Rivera en su cuenta de Twitter.

El PP se ha escudado en un escueto respeto a la justicia y no ha querido valorar la decisión del Supremo de permitir el traslado de los restos de Franco del Valle de los Caídos. Pablo Casado ha manifestado en varias ocasiones que él no gastaría "ni un euro" en esa operación aunque a la hora de la verdad, la de votar en el Parlamento esa decisión del Gobierno, el partido no se opuso, optó por la abstención, salvo dos diputados que dijeron haber votado en contra “por error”.

Sí opinó sobre el asunto Alfonso Serrano, portavoz del PP en la Asamblea de Madrid. "Nosotros nos ocupamos de los vivos. Es un debate que no aporta nada y que se utiliza con el único afán de dividir a los españoles. Ya es costumbre que, cuando llega la campaña, a los actos, el merchandising y las papeletas, se añade Franco. Parece un clásico en estas campañas". El Gobierno de Pedro Sánchez llegó a decir que la exhumación sería posible en julio del año pasado, pero fue la oposición de la familia, que recurrió a los tribunales, la que ha retrasado esa operación, que ahora puede coincidir con la campaña electoral. El día anterior, antes de conocer el fallo del Supremo, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, había calificado de "estéril" el debate sobre Franco. "Como el del aborto y la eutanasia", añadió.

Ciudadanos coincide con el PP en el desdén hacia la exhumación del dictador, aunque la portavoz de la ejecutiva, Lorena Roldán, ha coincidido en que "en democracia no caben homenajes a dictadores". Al mismo tiempo, la dirigente ha criticado la "chapuza en la gestión" de Pedro Sánchez por "romper el consenso" en torno al asunto.



Rivera cree que la exhumación del dictador divide a los españoles, mientras él prefiere "unir a los ciudadanos y hacer las reformas de futuro que España necesita". El resto de los dirigentes de Ciudadanos ha evitado pronunciarse sobre la noticia.