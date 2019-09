El PSOE afronta la ronda del Rey sin reunir a su órgano principal

El PSOE afronta la ronda de consultas del Rey —que el jefe del Estado celebrará con los partidos el lunes y martes próximos para comprobar si Pedro Sánchez tiene apoyos para la investidura— sin haber reunido a sus órganos principales salvo la dirección federal. El presidente en funciones decidió el jueves por la noche suspender el encuentro previsto con los barones del partido en el Consejo de Política Federal de este sábado en Logroño alegando las complicaciones por el temporal en el sureste peninsular. La investidura fallida de julio tampoco estuvo precedida de ninguna consulta a la militancia sobre cuál debería ser el posicionamiento del partido o los posibles acuerdos con otras fuerzas.

El comité federal del PSOE, máximo órgano entre congresos, no se reúne desde marzo, cuando se aprobaron las listas al Congreso, el Senado y la Eurocámara. Sánchez impuso su dominio absoluto de los órganos internos y vetó a los fieles de Susana Díaz en las circunscripciones en las que la federación andaluza no llegó a un acuerdo con Ferraz. En ese comité federal no hubo ninguna petición de palabra —algo muy inusual—, aunque el PSOE andaluz emitió un voto particular en la comisión federal de listas por su disconformidad con Ferraz.

La previsión es que el comité federal pueda ser el 21 de septiembre si para entonces ya está claro que el 10 de noviembre se celebrarán las cuartas elecciones generales desde 2015. “Hechos consumados”, sentencia un barón territorial. El Consejo de Política Federal podría producirse ese mismo día. El máximo órgano del PSOE se tiene que convocar antes de octubre para aprobar las listas en el supuesto de unos nuevos comicios. Las listas para las autonómicas y municipales de mayo se aprobaron por delegación en la comisión federal de listas.