¿Qué dicen las últimas encuestas? Así se traducen en escaños

Los sondeos no han dejado de publicarse desde las elecciones de abril y ahora mismo el promedio que elabora EL PAÍS está así: el PSOE sería primero con alrededor del 31,9% de votos, seguido de Partido Popular (19,5%), Unidas Podemos (13,5%), Ciudadanos (13%) y Vox (8,4%). Estas cifras salen de agregar una decena de encuestas, teniendo en cuenta su fecha para dar más peso a las más recientes.

Las empresas encuestadoras observan tendencias parecidas. Todas coinciden en ver subir al PSOE (de unos 3 puntos) y al PP (2 puntos); la mayoría ven retroceder un poco a Podemos, algo más a Vox y bastante más a Ciudadanos, que pasa del 16% que logró en abril a rondar ahora el 13%. Estos cambios son significativos pero relativamente pequeños, porque la mayoría de encuestados no han cambiado sus preferencias. Según un sondeo de GAD3, solo el 7% tiene pensado votar distinto.

¿Pero cómo cambiaría la composición del Parlamento? Las mayorías posibles apenas variarían si se cumpliesen las últimas encuestas. Pero las encuestas son un instrumento aproximado, especialmente cuando las elecciones están todavía lejos, y por eso es útil analizar el reparto de escaños en diferentes escenarios. A continuación planteamos cinco.

Escenario central. Si el resultado en votos fuese el que dice el promedio de sondeos, nuestra estimación de escaños sería parecida al actual Parlamento.

El PSOE podría subir hasta rondar los 139 escaños, pero seguiría necesitando a Unidas Podemos. La novedad es que los dos partidos podrían, quizás, alcanzar la mayoría de 176 escaños sin necesidad de terceras fuerzas. Eso podría facilitar la negociación (porque un acuerdo entre ambos sería más robusto durante el resto de la legislatura), pero también complicarla (porque UP tendría la llave). El PSOE seguramente podría negociar al mismo tiempo con Ciudadanos, aunque no está garantizado que sumen una mayoría en este caso.

Escenario 2: Sube el PSOE. Otra posibilidad es que continúen las tendencias actuales y suban el PSOE y el PP. Hemos asumido que el primer subía dos puntos y el segundo uno, restando los votos del resto de partidos. El resultado sería un escenario muy similar al anterior, donde el PSOE crecería pero todavía necesitaría a Podemos o Ciudadanos.

Escenario 3: Sube la derecha. Los sondeos más recientes colocan a la suma de izquierda (PSOE, UP y Compromís) por delante de la derecha (PP, Cs, Vox y Navarra Suma). Si en abril empataron prácticamente (con un 43% de votos), ahora la izquierda suma 4 puntos más en los sondeos. El electorado de izquierdas está más movilizado, pero si hay elecciones es muy posible que el equilibrio entre bloques tendiese a igualarse.

Para plantear ese escenario hemos asumido que los partidos de la derecha mejoran las encuestas en 3 puntos, restándoselos a PSOE y Podemos. Suben el PP (al 21%), Ciudadanos (14%) y Vox (9%). El resultado sería muy parecido al de abril: el PSOE necesitaría a Podemos y seguramente a otros partidos, como ERC o el PNV. Además, en este caso un posible acuerdo PSOE-Cs podría no alcanzar los 176 escaños.

Para que la derecha alcance la mayoría necesita batir las encuestas actuales por un margen mayor. Según nuestra estimación, deberían ganar entre 6 y 8 puntos a la izquierda, ya fuese convirtiendo votantes o imponiéndose en la participación.

Escenario 4: Un acuerdo “España Suma”. Otra posibilidad es que prosperase la propuesta del PP para buscar un acuerdo preelectoral con Ciudadanos. Esto se traduciría en más escaños por efecto del sistema electoral, siempre que asumamos que los partidos sumarían los mismos votos juntos que por separado. Pero esto no les bastaría para gobernar. Con las encuestas actuales un PP-Cs rondaría los 136 diputados y podría ser primera fuerza, pero estaría lejos de alcanzar los 176 escaños sumando a Vox. El escenario sería parecido al actual.

Escenario 5: “España Suma” y sube la derecha. El último caso que planteamos es una combinación del tercero y el cuarto, donde la derecha mejora los sondeos (en 3 puntos) y además prospera un acuerdo PP-Ciudadanos para presentarse en una papeleta.

En este escenario, la suma de derechas rondaría los 166 escaños y se acercaría a la mayoría sin alcanzarla. Para el PSOE sí sería más difícil formar gobierno, porque necesitaría el apoyo de muchos partidos, incluidos quizás Bildu o Junts per Catalunya. ¿Qué necesitaría España Suma para alcanzar la mayoría? Según nuestro cálculos, lo haría probablemente en dos supuestos, si la derecha batiese las encuestas actuales en 5 o 6 puntos, o si la coalición incluyese a Vox y aún así batiese los sondeos por 3 o 4 puntos.

Estimación de escaños. El cálculo de diputados consiste en tres pasos: 1) tomamos el promedio de encuestas a nivel nacional, 2) distribuimos el total de votos por cada provincia, tomando como referencia los resultados electorales de abril de 2019, y 3) calculamos los escaños en cada provincia aplicando el método D’Hondt. El segundo suele ser sensible, pero con unas elecciones tan recientes es más preciso. En 2016, por ejemplo, si alguien hubiese acertado el voto nacional y proyectado los votos sobre provincias los resultados de 2015, habría acertado los escaños de cada partido con un error medio de un escaño (y no se habría desviado con ninguno en más de tres escaños). Es decir, la principal fuente de error al estimar escaños no es la proyección por provincias, sino la precisión con el nivel nacional.

Promedio de encuestas. El promedio tienen en cuenta decenas de sondeos para mejorar su precisión. Los datos han sido recopilados en su mayoría en Wikipedia. El promedio está ponderado para dar distinto peso a cada encuesta según tres factores: el tamaño de la muestra, la casa encuestadora y la fecha del estudio.

La precisión de los sondeos en España. Hemos analizado 25 elecciones en España desde los años ochenta para tener una medida de cuánto se desviaron los sondeos. El error medio es de dos puntos por partido, pero la mayoría de las veces se desviaron más de tres puntos con al menos un partido (como pasó en Andalucía en diciembre y en las generales de 2015 y 2016, sin ir más lejos). Esos errores son previsibles. Además, las encuestas son más imprecisas en momentos como el actual, cuando las elecciones son una posibilidad y muchos electores no están pensando en ellas. Si efectivamente se convocasen, es probable que las encuestas se moviesen.