Bruselas admite que “algunos países” no aplican la euroorden de forma “satisfactoria”

La Comisión Europea está realizando una evaluación detallada sobre la aplicación de la euroorden en los países de la UE después de constatar que, si bien “en general funciona bien”, algunos socios no han adaptado su legislación nacional a la comunitaria de una forma plenamente satisfactoria. En una carta a la eurodiputada Maite Pagazaurtundúa (Ciudadanos), la comisaria de Justicia, Vera Jourova, no descarta aplicar sanciones a los países que no están aplicando la orden europea de detención y entrega de forma correcta.

La eurodiputada de Ciudadanos reclamó a Jourova que elaborara una propuesta urgente para el nuevo equipo de Ursula von der Leyen sobre los problemas de la euroorden después de los casos del expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y tres exconsejeros –huidos a Bélgica—, o de presuntos terroristas como el de Natividad Jáuregui, ambos reclamados por España. Posteriormente, se dirigió a ella por escrito para trasladarle que “la Comisión debe promover y garantizar” la cooperación judicial en el ámbito penal y “recordar a los Estados miembros que cuando reciben una euroorden son los estándares europeos establecidos los que deben ser aplicados”.

En su respuesta, avanzada por El Mundo, Jourova mantiene que la “prioridad de la Comisión” es asegurar que las órdenes de arresto se llevan a cabo de forma correcta. Y cree que la tónica general es esa. “Las evaluaciones sobre su implementación y las estadísticas han mostrado que mientras la orden de arresto europea en general funciona bien, la implementación no es completamente satisfactoria en algunos países miembros”, afirma la comisaria, quien no detalla cuáles son los socios de la UE que estarían aplicando la orden de forma deficiente.

Jourova detalla que su departamento está elaborando una evaluación sobre el cómo los países han adptado su legislación a las normas comunitarias que están haciendo los países miembros. Sobre el resultado que arroje ese examen, la Comisión se plantea lanzar “procedimientos de infracción” para asegurar que todos los socios cumplen con el marco legal.

Bruselas también avanza en otros dos frentes. Por un lado, está "revisando y actualizando" el manual que contiene las reglas para pedir y ejecutar órdenes europeas de detención a propuesta de varios profesionales. Y por otro, el próximo mes de noviembre se llevará a cabo la novena ronda de evaluación para enderezar algunos aspectos de la euroorden. Cuando se completen estos procedimientos, según Jourova, la Comisión considerará publicar un informe de evaluación sobre este mecanismo.