Ciudadanos asegura que no quiere una repetición de las elecciones pero insiste en el “no” a Sánchez

El dirigente de Ciudadanos y portavoz adjunto en el Congreso Edmundo Bal ha reconocido que su partido no desea que se repitan las elecciones generales en noviembre, aunque ha reiterado que volverán a rechazar a Pedro Sánchez como presidente del Gobierno si intenta de nuevo una investidura y mantiene al PP como "socio preferente". Bal ha recalcado que el papel que le han dado los españoles a su partido en las urnas es "ser oposición" y por tanto Cs volverá a votar "no" si Sánchez se presenta a la investidura en septiembre, "como le prometimos a los españoles que nos votaron", ha añadido.



En su opinión, al PSOE y a Unidas Podemos no les resultará complicado alcanzar un pacto para sacar adelante la investidura de Sánchez antes de que se cumpla el plazo, evitando así la repetición de las elecciones generales. Bal no ha querido imaginarse qué ocurrirá si, cuando se vaya a agotar el plazo, sigue sin haber acuerdo entre esas dos fuerzas políticas. "Desde Cs siempre hemos dejado muy claro que no queremos segundas elecciones, que eso es un fracaso para la política española", ha indicado, dejando claro que "el responsable de ese fracaso" sería Sánchez. Al preguntársele si la formación naranja propondría alguna solución para evitar esos comicios, ha respondido: "Es una hipótesis que, cuando llegue el momento, el partido tendrá que reflexionar sobre su postura, pero yo creo que ha estado muy clara desde el primer día".



"Se lo prometimos a los electores, lo dijimos en la campaña electoral, dijimos que nuestro socio preferente era el PP, que queríamos hacer un gobierno moderado y de centro" para impulsar "políticas de apoyo a las familias, de bajada de impuestos, de apostar seriamente por la educación"

y por un país sin distinciones por territorios, formado por ciudadanos "libres e iguales", ha explicado.