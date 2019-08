Ciudadanos sugiere que no va a volver a reunirse con Sánchez

En vídeo, rueda de prensa del Secretario General de Ciudadanos, José Manuel Villegas. EFE

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ya dijo que no a una reunión con Pedro Sánchez el pasado mes de junio y parece que ahora podría volver a cerrarle la puerta al presidente en funciones. Rivera no tiene ninguna intención de participar en una nueva ronda de contactos con Sánchez, que tiene previsto reunirse con los líderes de PP, Ciudadanos y Unidas Podemos a partir de finales de agosto. "No queremos seguirle la corriente a Sánchez en su política de álbum de fotos y cortina de humo", ha dicho este jueves el secretario general del partido, José Manuel Villegas.

Tras las palabras del líder socialista, ayer en Mallorca tras el despacho con el Rey, en las que volvía a pedir al PP y Ciudadanos que "faciliten con su abstención que se constituya un Gobierno", Villegas alejó cualquier posibilidad de moverse un milímetro de su no rotundo. "Después de tres reuniones le debe haber quedado bastante clara la postura", ha dicho el portavoz de Cs, que ha emplazado al presidente a negociar con el que "quien él ha marcado como socio preferente", en relación a Unidas Podemos.

Villegas ha tratado de alejar el foco de Cs —"el foco está en si llega a un acuerdo en el reparto del botín con el resto de la banda"— al subrayar que, además, la posición de su partido resulta "irrelevante". "Si no llega a acuerdo con Podemos no creo que el señor Sánchez pretenda gobernar con 123 apoyos únicamente", ha explicado. Cuando Sánchez llegó a la presidencia tras la moción de censura a Mariano Rajoy el 1 de junio de 2018 en PSOE contaba con 84 diputados, con los que gobernó hasta las elecciones del pasado 28 de abril.

Investidura de Díaz Ayuso

Las semanas de incertidumbre antes de alcanzar un pacto para el Gobierno autonómico de Madrid han dado paso a las informaciones que vinculan con casos de corrupción a Isabel Díaz Ayuso (PP), que casi con toda seguridad será investida presidenta regional el próximo miércoles gracias a los apoyos de Cs y Vox. Villegas ha asegurado que "la buena noticia para los madrileños" es que Ciudadanos sea socio de gobierno del PP en Madrid porque el acuerdo firmado es "muy estricto" con la corrupción.

"Si hay algún imputado, será apartado. Se van a levantar todas las alfombras y se van a eliminar los chiringuitos políticos", ha dicho. Díaz Ayuso cobró 4.219 euros al mes entre 2008 y 2011 de una entidad opaca creada por Esperanza Aguirre y regada por subvenciones, según ha informado EL PAÍS este jueves.