Cada semana, Kiko Llaneras escribe sobre política con datos y una mirada analítica.

🇺🇸 ¡Buenos días! Hoy vuelvo a fijarme en Estados Unidos, donde siguen las primarias del partido demócrata para escoger al rival de Donald Trump en 2020. Las votaciones arrancan en febrero y los favoritos empiezan a destacarse.

1. Así van las primarias

Informe de situación: El favorito vuelve a ser Joe Biden (76 años; moderado). La senadora Kamala Harris (54) se ha desinflado tras la segunda ronda de debates y sube la también senadora Elizabeth Warren (70; progresista).

El gráfico muestra las probabilidades de cada candidato para ganar las primarias, según varias casas de apuestas. Son datos que me han facilitado en Oddschecker:

Biden tendría un 27% de opciones de ser elegido, según los apostadores. Le seguirían Warren (22%), Harris (22%), Sanders (11%) y Buttigieg (7%).

El mercado de predicción PredictIt mejora las opciones de Warren hasta el 22%.

Las encuestas: Biden es primero con un 32% de voto estimado, según el promedio de Real Clear Politics. Le siguen Sanders (17%), Warren (14%), Harris (10%) y Buttigieg (5,5%). ¿Son útiles las encuestas de las primarias? Sí, aunque predicen peor. Lo conté aquí.

La clave ahora serán los abandonos. La lista de candidatos va a reducirse muy pronto. Hasta ahora han sido veinte, pero David Leonhardt decía en su newsletter que solo siete cumplen los requisitos para participar en la tercer ronda de debates que se celebrará en septiembre (los cinco del gráfico, Cory Booker y Beto O’Rourke). ¿Por qué importa esto? Porque al retirarse candidatos sus apoyos se distribuirán entre los demás y eso puede cambiar la carrera de golpe.

2. Benidorm atrae gente de todas partes

🌇 ¿De dónde viene cada turista que te encuentras en Benidorm, Sanxenxo o Salou? Hemos usado datos de móviles para seguirlos hasta su código postal y hacer este mapa inédito (con Jordi Pérez Colomé, Borja Andrino y Daniele Grasso):

Consulta el interactivo para ver otras ciudades o hacer zoom: puedes acercarte hasta ver cada código postal.

“Los catalanes y aragoneses veranean en Salou y Lloret, los andaluces y madrileños van a Fuengirola y Torremolinos, pero ¿qué lugar legendario reúne invariablemente en vacaciones a españoles de norte y sur, ciudades y pueblos? Benidorm.”

Tengo que advertiros que me crié en Benidorm y estoy sesgado. Pero los datos son elocuentes. La ciudad no es solo el principal destino veraniego, también es uno de los más cosmopolitas, porque recibe turistas españoles de todos los orígenes y casi todas las rentas. Hay una zona donde su dominio es apabullante: la España vacía. Es el único destino que acoge un número sustancial de veraneantes de Teruel, Zamora o Ciudad Real.

Podéis consultar otros 55 destinos en EL PAÍS.

Los datos . EL PAÍS ha tenido acceso por primera vez a una base de datos que permite conocer el código postal de los visitantes de cada destino turístico. La empresa Geoblink, gracias a un acuerdo con Orange, recibe los datos anonimizados que dan las antenas de telefonía móvil.

3. Veraneo de ricos, veraneo de pobres

Igual que las ciudades viven segregadas por barrios, el destino de las vacaciones también está marcado por los ingresos. Lo descubrimos al cruzar los datos con la renta por código postal.

El siguiente gráfico muestra el veraneo desde Madrid. Cada punto representa un código postal, la altura es el número de viajeros y el eje horizontal la renta expresada con percentiles.

La mayoría de los madrileños que van a Benidorm , Roquetas de Mar y Salou son de barrios más pobres.

, y son de barrios más pobres. Sanxenxo, Marbella o Calvià (Mallorca) reciben más veraneantes de barrios con rentas medias-altas. Por eso en el gráfico se ven picos cerca del percentil ochenta. Son barrios como Salamanca, El Viso o Canillas.

¿Los más ricos no viajan? Una cosa curiosa de los gráficos es que las rentas más altas apenas aparecen. Como si no viajasen. Una posibilidad es que Orange tenga menos usuarios en esos barrios, aunque seguramente no es la explicación principal. La hipótesis más probable es que la gente de esos códigos postales no va a ninguno de los destinos más populares de España. La gente de barrios más ricos seguramente viaja al extranjero o a destinos más exclusivos.

4. Orden de magnitud ⠼⠙⠓⠁⠑

+ Hace calor. Julio ha sido el mes más caluroso desde que hay registros. La temperatura global estuvo 0.56°C sobre la media de julio de 1981-2010. EL PAÍS y Copernicus

+ Usos imprevistos de la tecnología. Una empresa japonesa de coches compartidos ha descubierto que el 12% de sus clientes no movían el vehículo de sitio. Pagaban para meterse dentro y hacer una llamada, estudiar o dormir la siesta. The Verge

+ La vivienda sube de precio, pero solo en alquiler. El precio medio de los alquileres subió un 50% en España en cinco años. ¿El precio de venta? Apenas un 10%. EL PAÍS

+ Fútbol 💰. Entre los seis equipos más valiosos del mundo hay tres clubes de fútbol: Real Madrid (3º), Barcelona (4º) y Manchester United (6º). Los primeros de la lista son un equipo de fútbol americano (Dallas Cowboys) y uno de béisbol (New York Yankees). Axios

5. Un dato random

La película más taquillera del año ha sido una de Disney en 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019. El éxito se debe a tres franquicias: Marvel, Pixar y Star Wars, según datos de Box Office.

Cartel de promoción de 'Vengadores: Endgame'.

Quizás habéis escuchado que la última de Marvel (Vengadores: Endgame) se convirtió hace unos días en la película más taquillera de toda la historia. Pero esos anuncios siempre tienen trampa. Si corriges por inflación, para tener en cuenta el precio de las entradas en cada época, la lista cambia completamente. Endgame cae al puesto 16 de la taquilla de Estados Unidos y arriba del todo aparecen tres clásicos: Sonrisas y lagrimas, Star Wars y Lo que el viento se llevó.

Recuerda que puedes mandarme pistas o sugerencias al correo: kllaneras@elpais.es