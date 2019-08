Pedro Sánchez cumple 100 días en funciones sin visos de desbloqueo

EFE

La nueva portavoz del PP en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, ha recuperado a Gabriel Elorriaga —enfrentado, como ella, con Mariano Rajoy y próximo a José María Aznar— como jefe de asesoría parlamentaria.

Álvarez de Toledo ha afirmado este martes que el PP sólo se abstendría en la investidura “si Sánchez deja de ser Sánchez”. Preguntada por la posibilidad de que él deje paso a otro candidato, contestó: “El problema es que a mí me da la impresión de que eso no va a ocurrir. Sánchez no quiere dar un paso atrás”. La portavoz citó el pacto en Navarra como “un hito en la degradación del PSOE”.