Maroto, sobre su empadronamiento: “Se me va a ver mucho en Sotosalbos”

Javier Maroto quiere desterrar la polémica por su nombramiento como senador por Castilla y León aunque no resida allí habitualmente. El nuevo portavoz del PP en la Cámara, ha aprovechado la constitución de las comisiones para hacer toma de contacto con su nuevo cargo, al que llega envuelto en polémica por haber sido elegido senador por una provincia en la que no vive tras no haber obtenido representación como diputado por el País Vasco. Los socialistas han pedido al Ayuntamiento de Sotosalbos (Segovia), municipio en el que se ha empadronado para poder ser elegido, que remita toda la información por si se hubiera podido producir fraude.

Maroto ha reaccionado con un contraataque, asegurando que el concejal del PSOE del municipio segoviano que pide explicaciones sobre su empadronamiento “no está empadronado en Sotosalbos”. “Ni vive, ni está empadronado. El PSOE tendría que pensar qué hace en estos debates”, ha declarado. El nuevo portavoz del PP en el Senado ha admitido que “es evidente” que “tenía una situación en la que en vivía el País Vasco”. “Pero tomé la decisión de implicarme en el partido en Castilla y León, alquilando una casa y empadronándome en Sotosalbos, y a partir de ahí comienzo una vida en el partido en Castilla y León. Y, además, en el partido a nivel nacional". "Los requisitos del empadronamiento están perfectamente cubiertos se me va a ver mucho en Sotosalbos”, ha señalado.

El popular ha asegurado que ha visto “muchísimas ganas en los senadores del PP de liderar una oposición”, aunque ha dudado de que la legislatura tenga continuidad. “No sabemos si Pedro Sánchez está de paso. El PP está preparado, fuerte, unido haga lo que haga Sánchez”, ha añadido. Por su parte, José Antonio Monago, tras asumir la presidencia de la comisión de Presupuestos, ha confiado en que el órgano “tenga trabajo”. El secretario cuarto de la Mesa, Rafael Hernando, ha criticado la tardanza del Senado en constituir las comisiones y en haber puesto en marcha la Diputación Permanente.