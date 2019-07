El Rey muestra su preocupación al presidente de Canarias por la falta de estabilidad política

El Rey comparte la preocupación por la situación de bloqueo que vive España, después del fracaso de la investidura del candidato Pedro Sánchez, según ha explicado el presidente de Canarias, el socialista Ángel Víctor Torres, tras su encuentro con el jefe del Estado en La Zarzuela. En la reunión, que ha durado casi una hora, ambos han hablado “de la realidad del país y de la necesidad de que haya un gobierno”. “La voluntad de que haya estabilidad política ha sido compartida en la reunión que hemos tenido”, ha señalado.

Respecto a la posibilidad de que el PSOE logre un acuerdo con Unidas Podemos para gobernar en España, como ha sido el caso de los socialistas canarios, que gobiernan con Nueva Canarias, Sí Podemos y la Agrupación Socialista Gomera, Torres ha considerado que “cada lugar tiene sus circunstancias”. “Nosotros en Canarias hemos conseguido un pacto de izquierdas que se ha labrado durante semanas de incertidumbres y zozobras; un día sí y otro no, pero al final lo hemos conseguido, después de 26 años de presidir Canarias la misma fuerza política”, ha explicado.

El presidente canario considera que Sánchez “lo ha intentado de manera absoluta”, pero “no fue posible”. “Todos creíamos que en la segunda votación se iba a dar la investidura… Yo quiero ser optimista. Estamos a punto de comenzar un mes como agosto pero esto no debe pararse. Deben seguir produciéndose esos contactos y ojalá a la vuelta del verano podamos tener investidura en nuestro país”, ha deseado. Pero Torres ha mirado más allá de Unidas Podemos: “También tienen que hablar el resto de las formaciones políticas, aquellas que tienen el no por el no en estos momentos, cuando hay una situación relevante para poder desatascar la situación política que vive nuestro país”.

Torres ha insistido en que “para Canarias es clave, trascendental” que España tenga gobierno. “Que podamos tener Presupuestos Generales del Estado porque somos la autonomía que más depende de los ingresos del Gobierno central”, ha subrayado fuera ya del recinto de La Zarzuela. Ángel Víctor Torres tomó posesión del cargo el pasado 16 de julio y su visita al Rey se enmarca en la ronda de audiencias que el jefe del Estado está manteniendo con los presidentes autonómicos.