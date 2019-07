IU decide abstenerse en la investidura si no hay acuerdo entre el PSOE y Unidas Podemos

Izquierda Unida se abstendrá en la segunda votación de la sesión de investidura de Pedro Sánchez si no hay un acuerdo entre el PSOE y Unidas Podemos, según ha decidido su dirección colegiada en una reunión en la mañana de este jueves. La coalición de izquierdas, con seis diputados de 42 en el grupo confederal de Unidas Podemos, sigue no obstante intentando un acuerdo entre el Gobierno y su socio, según fuentes de la formación. El partido ha tomado su decisión de forma independiente de Podemos, que aún no ha comunicado el sentido de su voto y ha lanzado una última contraoferta al PSOE.

La Comisión colegiada Federal de Izquierda Unida, el máximo órgano ejecutivo de la formación, se ha reunido durante algo más de una hora esta mañana. La cúpula de la coalición ha decidido abstenerse, igual que en la primera votación, pero no cierra la puerta a cambiar el sentido de su voto si hubiera un acuerdo in extremis. El líder de IU, Alberto Garzón, está encabezando las conversaciones con el Gobierno y UP para tratar de que lleguen a un acuerdo.

Los seis votos de IU no son decisivos para facilitar o no la investidura de Sánchez, pero sí son políticamente significativos, sobre todo si se acaban apartando del voto de Podemos. La abstención, en todo caso, tampoco serviría aunque todo el grupo la adoptara: es necesario que voten todos a favor.

Las bases de IU apoyaron un Gobierno de coalición entre Unidas Podemos y el PSOE si ambas formaciones llegaban a un acuerdo programático, con un 78,76% de los participantes a favor en la consulta. En la primera votación de investidura, IU se abstuvo, igual que el resto de diputados de Unidas Podemos, salvo Irene Montero, que votó no en su voto telemático de primera hora de la mañana.