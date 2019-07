Cada semana, Kiko Llaneras escribe sobre política con datos y una mirada analítica. Apúntate aquí para recibir la newsletter en tu correo.

⏰ ¡Buenos días! Este jueves se vota la investidura de Pedro Sánchez, que falló este martes su primer intento. No está claro que vaya a conseguirlo a la segunda y llevamos 84 días sin gobierno.

1. España es uno de los países más lentos en formar gobierno

En 2015, el proceso duró 8 meses y acabó con una investidura fallida. Hubo que repetir las elecciones y esperar otros 96 días para que Mariano Rajoy fuese presidente. Tres años después, desde la votación han pasado casi tres meses y la investidura sigue en el aire.

Somos el quinto país más lento de una lista de 27, según los datos de Ecker y Meyer hasta 2015:

Tardan más en Países Bajos (118 días de media), Australia (85), Italia (84) y Bélgica (83).

España antes de 2015 no era tan lenta. Nuestra media eran 42 días y estábamos en un segundo pelotón con Polonia, Hungría o Alemania.

¿Por qué pasa esto? Se dice muchas veces que en España no hay cultura de pacto, pero es una explicación algo perezosa («somos así porque somos así»). Además choca con la evidencia de los gobiernos autonómicos, donde los pactos son muy frecuentes. Un argumento mejor pasa por fijarse en nuestras instituciones y en las exigencias de dos procesos clave: la investidura y la moción de censura.

España es casi un ejemplo extremo con reglas que hacen más difícil formar gobierno (aunque a cambio los harán más estables y duraderos):

La investidura exige apoyo explícito de una mayoría (aunque sea simple) del parlamento.

La moción de censura es constructiva y exige no solo una mayoría, también un presidente alternativo. Siendo tan difícil quitar al presidente, los partidos se lo pensarán antes de investirlo.

Tolerar un gobierno en lugar de elegirlo. Los países más rápidos en formar gobierno (Dinamarca, Suecia, Noruega o Portugal) tienden al parlamentarismo negativo. Allí la investidura es fácil (o no existe) y la clave está en mantener el apoyo tácito del parlamento.

Estas reglas explican que seamos lentos, aunque no sé si justifican los procesos de 2015, 2016 y 2019. Anteayer, Alberto Penadés daba otro argumento que me sorprendió. Dice en su tribuna que una coalición como la del PSOE y Podemos no tiene precedentes en Europa:

“ [En Europa] Cuando un partido del extremo izquierdo del Parlamento ha entrado en alguna coalición lo ha hecho siempre con al menos un partido de centro o de derecha; casi siempre en alianzas de tres o más partidos en las que los socialdemócratas eran el punto medio, no el flanco derecho” El País

2. ¿Habrá investidura mañana? No lo sé

Mi sensación es que probablemente sí. Pero es poco más que eso, una sensación.

El mercado de predicción de la Universidad de Zurich da casi por seguro que si hay gobierno será una coalición entre PSOE y Podemos (64% de probabilidad) y no un gobierno de los socialistas en solitario (4% o 5%).

No dicen si la investidura será mañana o en septiembre.

Pero creen que hay un 28% de que se repitan las elecciones.

¿Y si no hay acuerdo? En Verne han hecho un esquema con los escenarios de la investidura, en un folio:

💶 3. Eres más rico de lo que crees, probablemente

De los 350 diputados que forman el parlamento español, 280 pertenecen al 10% de los españoles con más renta declaró a Hacienda en 2016. ¿Pero dónde estás tú?

Si ingresaste 30.000€, estas entre el 20% con más renta

Si ganas 40.000€, perteneces al 10%

Si superas los 53.000€ eres 5%

Si superas los 101.000€ eres 1%

La renta mediana de los españoles son 15.700€ (la mitad declaró menos y la mitad más). Un tercio no llegó a 11.000€ y el 10% no alcanzó los 4.000€.

Si estás por encima de la media, es posible que estas cantidades te parezcan bajas. Tendrás la sensación de que mucha gente a tu alrededor gana más. Y es probable que sea verdad. Como demuestran los datos por código postal, las personas vivimos segregadas y nos rodeamos de gente con rentas parecidas a la nuestra. Por eso nuestra percepción de la riqueza choca con las estadísticas.

Para profundizar. Los datos salen de este interactivo de Daniele Grasso, Borja Andrino.

4. Orden de magnitud ⠼⠙⠓⠁⠑

Jóvenes saludables. Entre 1999 y 2015 los menores de 30 años redujeron su gasto en alcohol (un 33%) y tabaco (50%). Gastan más en restaurantes y hoteles (33%), menos en ropa (20%) y lo mismo en cultura y entretenimiento. En libros y periódicos se gastan tres veces menos. Eurostat

Para tener en cuenta. Tu productividad empieza declinar a los 50 años más o menos. Ruzik-Sierdzinska et al.

TikTok arrasa. La aplicación china fue la tercera más instalada en el primer trimestre de 2019. Tiene 1.200 millones de usuarios mensuales, probablemente más Instagram y acercándose a Youtube (1.900). The Atlantic

¿Tik… qué? “TikTok es una aplicación de vídeos breves, bien editados y con una variedad infinita de repertorio para el gusto adolescente. Hay de todo: playbacks de trap, bailes, tonterías, desafíos…” —El País

5. Un dato random: el futuro es azul

Si buscas en Google la palabra “futurístico”, la mayoría de las imágenes que aparecen son de color azul (lo vi aquí). Si buscas “antiguo” salen fotos de tonos marrones.

No sé por qué es azul el futuro. Quizás es por los espejos de los rascacielos que reflejan el cielo; o porque los pigmentos de ese color fueron difíciles de conseguir durante milenios. O quizás es una casualidad prolongada: un día alguien imaginó que el futuro era azul y así lo hemos interiorizado los demás.

