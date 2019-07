¿Cuánta renta declara cada diputado? 18 están en el 1% más rico de España

Jaume Alonso-Cuevillas ingresó unos 258.000€ el año pasado, Beatriz Corredor 245.000€ y Ana Pastor 194.000€. Marcos de Quinto se sale de la escala (y de nuestro gráfico: está al final del artículo) con 47 millones. Son cuatro de los 18 diputados que ingresaron más de 101.000€ en 2018, según la estimación de EL PAÍS.

Solo el 1% de los españoles declara una renta así. Otros 262 diputados están entre el 10% más rico, con rentas superiores a los 39.500€. La renta mediana de los diputados rondó los 66.000€ en 2018, incluyendo los nuevos y los que ya ocupaban un escaño, mientras que la mediana de los declarantes españoles son 15.700€.

Estos datos son una aproximación a partir de la información que cada diputado presentó al Congreso a comienzos de esta legislatura. El formulario se limita a pedir que cumplimenten una serie de campos, pero no dice qué incluir exactamente. Hay errores y omisiones. Cuando los datos no encajan, hemos hecho cálculos conservadores teniendo en cuenta la renta y el IRPF del formulario, pero también el salario mínimos de los que eran diputado en 2018. (Los detalles pueden leerse en la metodología.)

Cómo de ricos eres

Estar entre los más ricos es relativamente fácil. Para pertenecer al 20% de españoles que más declaró a Hacienda basta con ingresar 30.000€, si ganas 40.000€ perteneces al 10%, y si superas los 53.000€, eres 5%. Todos los diputados pertenecerán a ese grupo el año que viene porque su salario mínimo es de 54.000€.

La renta mediana de los españoles es cuatro veces inferior a la de los diputados, según la muestra anual de declarantes del IRPF que elabora la Agencia Tributaria. La mitad ingresaron menos de 15.700€ en 2016, un tercio no llegó a 11.000€ y el 10% ni alcanzó los 4.000€ ese año.

En el otro extremo, hay un 1% de españoles que ingresaron más de 101.000€. Una persona en la muestra declaró mucho más: 159 millones.

Si tienes ingresos por encima de la media, es posible que estas cantidades te parezcan bajas. Tendrás la sensación de que mucha gente a tu alrededor gana más. Y es probable que sea verdad. Como demuestran los datos por código postal, las personas vivimos segregadas y nos rodeamos de gente con rentas parecidas a la nuestra. También vamos a tiendas, gimnasios y restaurantes diferentes. Por eso nuestra percepción de la riqueza a veces choca con las estadísticas.

Estas cifras no capturan las rentas de economía sumergida, lo que puede sesgarlas a la baja. Pero tampoco tienen en cuenta cuánta gente no tiene ningún tipo de ingreso. En general, otras fuentes arrojan resultados similares cuando usan datos de encuestas.

Según la Encuesta de Condiciones de Vida que elabora el INE, la renta media en España es de unos 11.400€ por persona (incluyendo niños). Los hogares de dos adultos con hijos ingresan 35.000€ de media y las familias monoparentales no llegan a 20.000€.

Según Eurostat, la renta mediana de los españoles es de 14.800€ (expresada en una escala equivalente para tener en cuenta el tamaño de los hogares). El 10% más rico gana 29.800€ y el 1%, 54.300€. En la Unión Europea, la mediana son 16.900€, el 10% gana 31.800€ y el los 1%, 62.800€.

Los nuevos: más ricos y pobres

El gráfico muestra la renta de los diputados divididos en dos grupos: los que se estrenan con esta legislatura y los que ya ocupaban un asiento el año pasado. Los que repiten tienen rentas más altas y más homogéneas, porque el sueldo de diputado les garantiza 54.000€ si viven en Madrid y 68.000 si son de otra provincia.

De los 350 diputados, hay 206 que son nuevos esta legislatura y lo que vemos son sus ingresos antes de ocupar el cargo. La mayoría van a ganar más dinero, pero hay de todo.

Solo doce (6%) declararon unos ingresos inferiores a la mediana española. Uno de cada cuatro ganó menos de 30.000€ y la mitad no superaba los 51.400€. Pero también hay nuevos diputados que se destacan por arriba. Hay 53 (26%) que ganaban más de 75.000€ y 16 (8%) que declararon más de 100.000€. Los seis diputados con más ingresos de todo el parlamento son todos recién llegados.

Metodología. Todos los diputados presentan en el Congreso una declaración de bienes y rentas al comienzo de cada legislatura. Pero la legislación al respecto es muy laxa y ni les obliga a declarar todo lo que ingresan ni cuenta con unos estándares que aclaren qué ingresos deben incluir. Ni siquiera si las cantidades tienen que ser mensuales o anuales, en bruto o en neto. De ahí que sea imposible trazar la distribución de las rentas del Congreso a partir solo de la suma de las rentas declaradas.

Para hacerlo, hemos tenido en cuenta también el sueldo base para quienes eran diputados ya en 2018 y, además, la cantidad líquida del IRPF, correspondiente a la casilla 0587 (“Cuota líquida incrementada total”) de su última declaración de la renta. Es el único dato estándar de todos los que aportan al Congreso. A partir de es cifra -eso es, lo que aportan a la Seguridad Social en un año- hemos calculado lo que cobran. Hemos aplicado los típos estatales para llegar a estimar la cantidad de dinero que cada diputado ha ingresado a lo largo de 2018. Cuando esa cantidad es más baja de la suma de las rentas delcaradas, le asignamos sus rentas; cuando es más alta, le asignamos nuestro cálculo. Si ambas cifras son inferiores al sueldo base del Congreso, utilizamos esta cifra, teniendo en cuenta también los otros posibles ingresos (venta de un piso, arrendamiento de un inmueble, trienos de funcionario, etc.) que un diputado pueda haber tenido. Puede descargar aquí el archivo con la información que hemos utilizado.

La ventaja de esta metodología es que podemos incluir cantidades que no declaran al Congreso, como ocurre con las retribuciones por su trabajo como diputados (cifra que, de hecho, no tienen que incluir en la declaración) o con las declaraciones donde constan cuotas líquidas pagadas por IRPF superiores al total de las rentas declaradas. Por otra parte, este cálculo no tiene en cuenta posibles deducciones a las cuotas de IRPF de los diputados o diferencias regionales (detalles de los que no disponemos). En esos casos, los diputados aparecen en nuestro cálculo algo más pobres de lo que realmente son.

Los datos de los declarantes españoles son el resultado del calculo de las centilas y decilas de renta bruta a partir de la Muestra Anual de Declarantes de IRPF de 2015, analizada y compartida con EL PAÍS por el profesor de Economía Pública Jorge Onrubia. Las rentas de los diputados se corresponden a 2018, con la excepción de algunos, que han aportado información de 2017: Josefa Andrés Barea, Inés Arrimadas, Eva Patricia Bueno Campanario, María Jesús Calva Ruiz, Dolores Delgado García, Isabel García Tejerina, Gerard Gómez del Moral Fuster, Adriana Lastra Fernández, Pau Marí Klose, María Jesús Moro Almaraz, Esther Peña Camarero, María Mercè Perea y i Conillas, Francisco Polo, Marisol Sánchez Jódar, Juan Francisco Serrano Martínez, Rafael Simancas Simancas, Adolfo Suárez Illana y Magdalena Valerio Cordero.