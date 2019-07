El duro discurso de IU contra Podemos por su voto en La Rioja

La candidata de Podemos, Raquel Romero en el Parlamento de La Rioja. En vídeo, las palabras de Henar Moreno a Raquel Romero. Europa Press | EPV

La diputada de Izquierda Unida (IU) en La Rioja, Henar Moreno, ha arremetido este jueves contra su colega de Podemos en el parlamento autonómico, Raquel Romero. Esta ha dejado a la socialista Concha Andreu a las puertas de hacerse cargo del Gobierno autonómico y ha votado en dos ocasiones contra la investidura de Andreu, al no ver satisfecha su exigencia de entrar en el Ejecutivo con tres consejerías. Una posición que desde la dirección de Podemos no se comparte, ya que Pablo Iglesias aseguró que "uno no puede pedir más de lo que los votos le dan”. Esta situación de bloqueo impide que la izquierda desbanque al PP en la Comunidad tras más de dos décadas en el poder; algo que ha enervado a la portavoz de IU.

Moreno ha reprochado que la representante de Podemos no haya planteado ninguna propuesta. "Viene exigiendo consejerías para usted y sus compañeros sin que se le haya escuchado reivindicaciones políticas ni programáticas. Ha decidido usted tirar a la basura toda la ilusión que

se generó el pasado 26 de mayo en La Rioja", ha espetado, mientras algunos diputados socialistas rompían en aplausos."No ha dicho en ningún momento para qué quería la entrada en el Gobierno. Su única coherencia pasa por no exigir propuestas programáticas ni cuando anunció investir a Concha Andreu, ni cuando decidió entrar en el Ejecutivo", ha reprochado.

Al final de su intervención, Moreno ha hecho un llamamiento para que la movilización de los votantes no frustre las opciones de cambio en La Rioja. "Miles de personas tienen la esperanza de que vote por el cambio como ellos [los votantes] hicieron el 26 de mayo. Y trabaje por construir una

alternativa de izquierdas en nuestra comunidad; escúchenos y vote sí", ha lanzado.