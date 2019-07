La presidenta del Congreso comunicó la investidura a los grupos un minuto antes y por ‘whatsapp’

ERC y Bildu han pactado defender una posición común. El viernes pasado, en Barcelona, ERC (15 escaños) y Bildu (cuatro) llegaron al pacto de defender posiciones comunes y no solo en la votación de investidura. Quieren mantener esa voluntad durante toda la legislatura y en especial sobre todo lo que afecte a Cataluña y el País Vasco. Son 19 votos clave. ERC sí estará citada a los contactos con Pedro Sánchez; Bildu, no. El portavoz de ERC Gabriel Rufián irá con el mensaje conjunto y la disposición a no bloquear el arranque de este mandato. En Junts per Catalunya hay debate interno. Sus tres diputados presos se pronunciaron por carta a favor de la abstención.

Los nacionalistas vascos quieren negociar mejoras para decir sí. El PNV (seis diputados) solo ha dicho sí a dos investiduras en el pasado, y a la moción de censura contra Mariano Rajoy. Es decir, su voto afirmativo no se debe dar por descontado, aunque es factible. Los nacionalistas vascos son maestros en el arte de negociar a varias bandas, con Gobiernos de todas las ideologías. Y siempre con su agenda de temas vascos, con la reivindicación recurrente de las transferencias pendientes y la aceleración de las infraestructuras pactadas (especialmente el tren de alta velocidad). Así lo hicieron con el Gobierno de Mariano Rajoy y la negociación de los Presupuestos.

Los socios valencianos y cántabros son los más dispuestos a apoyar. El diputado valenciano de Compromís, Joan Baldoví, lo ha repetido varias veces desde las elecciones: su partido quiere un Gobierno central progresista en sintonía con el valenciano, pero antes quiere negociar su apoyo. Y la línea roja es una: otro sistema de financiación para la comunidad valenciana. Más claro aún ha sido José María Mazón, el único diputado del Partido Regionalista de Cantabria que lidera Miguel Ángel Revilla. Ha cerrado un compromiso con el ministro de Fomento para el AVE entre Palencia y Alar del Rey, la deuda del hospital Valdecilla y un polígono en La Pasiega.

Canarios y navarros, incompatibles con Podemos y secesionistas. Coalición Canaria, con dos escaños, y Navarra Suma (la marca de Unión del Pueblo Navarro con Cs y PP), con otros dos, podrían llegar a ser dos aliados del PSOE, pero no en un Gobierno que necesita al mismo tiempo a Unidas Podemos y la abstención de alguna formación independentista. Para Ana Oramas (CC), Podemos es anatema. El líder del PP, Pablo Casado, insistió ayer en que los dos diputados de Navarra Suma podrían favorecer la investidura de Sánchez si éste rechaza los votos de los separatistas y a cambio de que, en Navarra, el PSN se abstenga para que gobierne el tripartito de la derecha.