Sánchez se reunirá con Batet el próximo martes para fijar la fecha de la investidura

El líder del PSOE y presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, se reunirá el próximo martes 2 de julio con la presidenta del Congreso, la socialista Meritxell Batet, para fijar una fecha para la investidura, según han avanzado este miércoles fuentes oficiales del PSOE. La decisión del secretario general socialista llega después de la reunión —la cuarta, la segunda sin cámaras— que mantuvo en La Moncloa este martes con el líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, en la que se confirmó el bloqueo de las negociaciones para la investidura.

El desencuentro llegó después de que ninguno de los dos líderes variase su posición negociadora: Sánchez reiteró su oferta de un Gobierno de colaboración con cargos intermedios para Podemos, e Iglesias volvió a rechazar ese modelo. El líder de Unidas Podemos pide la entrada de ministros de su formación en el futuro Ejecutivo, algo que Sánchez rechaza. A pesar de las diferencias con su principal socio, fuentes socialistas avanzaron este martes que el secretario general del PSOE advirtió a Iglesias de que irá al debate en julio con o sin su apoyo.

Fuentes de Podemos explicaron este martes tras la reunión entre los líderes que el debate no está en qué votarán en la investidura, algo que decidirán los inscritos en una consulta, sino en la indecisión de Sánchez entre apostar por una alianza de izquierdas, como reclama Iglesias, o mirar a la derecha para buscar la abstención de PP o Ciudadanos. En este sentido, un voto negativo de los 42 diputados de Podemos llevaría seguro a una investidura fallida si las formaciones lideradas por Pablo Casado o Albert Rivera no se abstienen. Ambos han avisado al líder socialista de que no apoyarán a Sánchez.