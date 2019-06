Borrell evita despejar su futuro en la Unión Europea

La migración y los estragos que puede causar en la UE, si se aborda de manera populista, ha sido una constante en los discursos del ministro. El ensayo presentado este viernes alude a los 6.000 millones de euros que Europa comprometió a Turquía para que atienda a sus refugiados sirios a cambio de que contenga las salidas hacia las islas griegas. Y compara esta magnitud con la ayuda que recibe Marruecos, mucho más escasa.

Preguntado por esa reivindicación de más fondos para el país magrebí, el ministro adoptó una actitud más de representante europeo que de miembro de un Ejecutivo español para argumentar que no se requieren las mismas cantidades de dinero porque Marruecos no tiene el volumen de refugiados de Turquía. “En el caso de Marruecos estamos hablando de un par de centenares de millones de euros”, respondió tras alegar que esa mayor vigilancia de fronteras que pide Europa “tiene un coste que esos países no están en condiciones de abordar”.