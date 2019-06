El nuevo sindicato fuerte de la Policía se estrena con un aviso a Interior de nuevas movilizaciones

Nunca antes un sindicato policial había tenido tanto poder. Y nunca antes se desconocía tanto sobre él. Dos días después de arrasar en las elecciones al Consejo de la Policía –el órgano de negociación paritario entre los representantes de los agentes y el Ministerio del Interior-, donde consiguió 8 de los 14 puestos reservados a los sindicatos, Jupol (Justicia Policial) ha dado las primeras pinceladas de lo que van a ser su línea de actuación a partir de ahora. Esta mantendrá la dinámica de dureza y confrontación con el ministerio ya puesta en marcha cuando, tras nacer en abril de 2018, aún no eran representativos. Si el Gobierno no atiende sus reivindicaciones, primero declararán el conflicto colectivo "permanente" en la primera reunión del Consejo de la Policía, prevista para la primera semana de julio. El siguiente paso, movilizaciones callejeras.

Pablo Pérez, secretario de Comunicación, y Anxio Rama, secretario de Acción Sindical, ambos consejeros electos, insistieron ayer en la primera comparecencia ante la prensa tras su éxito electoral que el gran objetivo del joven sindicato sigue siendo alcanzar lo que ellos llaman "la equiparación salarial real” de la Policía Nacional y la Guardia Civil con los Mossos d’Esquadra, que niegan que se haya alcanzado con el acuerdo que en marzo de 2018 alcanzaron los sindicatos tradicionales con el entonces ministro Juan Ignacio Zoido (PP). "Pedimos a día de hoy lo mismo que hace dos años, cuando nació Jusapol", insistieron. También aseguraron que se sienten respaldados en sus exigencias por los cerca de 30.000 votos recibido el pasado miércoles, el 60% de los algo más de 50.000 que se emitieron.

Según los cálculos de Jupol, la equiparación salarial que reclaman supondría al Estado un desembolso de 1.500 millones de euros, casi el doble de los 807 millones que recoge el acuerdo que de 2018. Con sus cifras, Jupol cree que en enero de 2020 cada agente debería recibir en su nómina cerca de 700 euros más de lo que cobraba cuando se iniciaron las protestas en octubre de 2017. Si el gobierno no accede a sus reclamaciones, Jupol anuncia que, como primera medida, bloqueará el Consejo de la Policía con una declaración de conflicto colectivo “permanente”, aunque también abrió la puerta a salir de nuevo a la calle a semejanza de lo que ha hecho con tanto éxito la asociación Jusapol, de la que procede. “Si Jupol no consigue que el gobierno acceda a todas su reclamaciones, seguramente Jusapol convoque movilizaciones”, avisaron los dos consejeros electos.

Para el ahora sindicato mayoritario, la falta de unos Presupuestos Generales del Estado no es una excusa para que el Gobierno no atienda sus reclamaciones. Consideran que se han detraído fondos de diferentes partidas presupuestarias para atender “otras cosas en Cataluña", sin concretar a qué se referían. "Si hay voluntad política, se puede hacer", recalcaron. Los dirigentes de Jupol insistieron en varias ocasiones en que contaban con el apoyo de “la sociedad” y se mostraron confiados en que sus reclamaciones salariales no terminen molestando a otros colectivos de la Administración que también reclaman subidas salariales y no las han conseguido. "Nosotros no queremos que se nos suba el sueldo, queremos una igualdad, una dignidad…” se escudaron.

Poco más dejaron entrever sobre su línea de actuación y, sobre todo, sobre los principios que guiarán sus pasos en los cuatro años en los que serán mayoría en el Consejo de la Policía. Sí rechazaron cualquier vinculación directa con ningún partido político, después de que en los últimos meses se haya destacado en distintos medios la sintonía de sus dirigentes con Ciudadanos y el propio Albert Rivera, y la buena acogida a Javier Ortega Smith (Vox) en sus actos. De hecho, anunciaron, medidas legales contra los que les tilden de extrema derecha. Sin embargo, terminaron admitiendo que uno de sus afiliados más conocidos había participado de modo destacado y “a título personal” en actos de la formación de Santiago Abascal. “Nos vamos a dar respaldo a ningún partido”, insistieron, y recordaron que ya el jueves pidieron a todas las formaciones con representación parlamentaria una reunión para abordar la nueva situación surgida en la Policía tras su victoria electoral.

Los dos representantes de Jupol también midieron sus palabras cuando se les preguntó por cualquier cuestión que no tuviera que ver con la equiparación salarial. Así, evitaron entrar a valorar la repercusión que para la imagen de la Policía Nacional están suponiendo las revelaciones sobre la actuación de la llamada brigada patriótica en la etapa de Jorge Fernández Díaz (PP) al frente de Interior Para ello, esgrimieron que era un tema bajo investigación judicial y redujeron el escándalo a "un garbanzo negro o dos garbanzos negros".