Cs expedienta a sus dos ediles de Santa Cruz de Tenerife por apoyar al PSOE

Según Espino, Zambudio y Lazcano no se ajustaron a las órdenes de la organización de votarse a sí mismos, lo cual habría mantenido en el cargo al exalcalde José Manuel Bermúdez, de CC. "Nuestros votantes, que son personas moderadas y de centro, se merecen una explicación", ha declarado a los medios. "En ningún caso, el comité de pactos autonómicos autorizó un acuerdo con el PSOE y Podemos". Espino también les ha acusado de hacer un acuerdo de manera "oscura", argumentando que el portavoz de Unidas Podemos, Ramón Trujillo, había afirmado que lo mantenían en secreto.

"Nosotros alcanzamos un acuerdo con el PSOE, no con Ciudadanos", afirma Trujillo a EL PAÍS. "Aunque sí sabía que había contacto con ellos". Según Trujillo, Unidas Podemos no reveló su acuerdo con los socialistas porque "si lo hubiéramos hecho público, se habría adelantado la campaña de difamación que se ha producido tras la toma de posesión de Patricia Hernández".

Aunque el domingo hablaba abiertamente de un "tamayazo", Espino se ha limitado este lunes a decir que los concejales de Ciudadanos "han dado su voto a cambio de sillones". Y les ha pedido que renuncien a los cargos confirmados por la nueva alcaldesa a este periódico: Zambudio tendrá la primera tenencia de alcaldía y las áreas de Economía, Turismo y Sociedad de Desarrollo. Lazcano llevará Urbanismo.

Pero Zambudio no se arredra ante las acusaciones. Según ha declarado a EL PAÍS, "si en 24 horas, Espino no rectifica las acusaciones que ha hecho, interpondremos acciones legales". Zambudio, que hasta ahora no ha recibido ninguna notificación del expediente, defiende que la línea de trabajo con el comité de pactos de Ciudadanos siempre fue la de llegar a un acuerdo con el PSOE, solo interrumpida durante el jueves y el viernes porque estuvo a punto de cerrarse un acuerdo a nivel regional entre CC, PP, Ciudadanos y Agrupación Socialista Gomera. "Cuando eso se truncó, nos dijeron que cerráramos con el PSOE. Y lo puedo demostrar documentalmente".

Zambudio recuerda que el pacto es con los socialistas, no con Unidas Podemos, que no tendrá ninguna responsabilidad de gobierno. Y afirma que está en consonancia con los objetivos de regeneración del partido. "Es un despropósito absoluto defender la continuidad de Coalición Canaria con todos los casos de corrupción que ha protagonizado", afirma. "Vidina Espino debe responder por la manera en que ha ensuciado un cambio histórico".