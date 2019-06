Pablo Iglesias: “Se equivoca quien vea un pulso, amenazar con elecciones es un error”

Pablo Iglesias (Madrid, 40 años) vive horas decisivas en su carrera política. El líder de Podemos espera una llamada de Pedro Sánchez para negociar el futuro “Gobierno de cooperación”. Está convencido de que entrará en ese Ejecutivo porque “no habrá vetos”, aunque el PSOE traslada una idea muy diferente. Iglesias confía en Sánchez y cree que España está preparada para ministros de Podemos. Pero si no lo logra, anuncia la convocatoria de una consulta entre sus bases que abriría un escenario imprevisible.

Pregunta. ¿Por qué es tan importante entrar en el Gobierno?

Respuesta. La derecha tarda cinco minutos en hacer gobiernos de coalición. Creo que es muy ilusionante para el electorado progresista que el PSOE y nosotros podamos gobernar.

P. ¿42 escaños dan para pedir una vicepresidencia?

R. No toca hablar de nombres y de equipos antes de hablar de programas. Pero ya hemos dicho claramente que nuestro modelo puede ser el de la Comunidad Valenciana.

P. Donde hay una vicepresidencia para Podemos.

R. Los números establecen que tiene que haber un Gobierno de coalición en proporción a los votos que cada uno ha tenido.

P. Es decir, tres a uno.

R. Eso sería lo más racional, lo más normal, lo que no podría extrañar a nadie. Pero lo primero es hablar de los programas.

P. ¿Con 42 escaños aguanta el pulso con el PSOE?

R. Quien se tome esto como un pulso se equivoca. Cuando el PSOE amenazó con la repetición de elecciones fue un error.

P. Si Sánchez rechaza que entre en el Gobierno, ¿consultaría un posible no a la investidura a sus bases?

R. No concebimos que podamos llegar a una situación de investidura en la que el candidato del PSOE llegue sin apoyos. No creo que hiciera algo tan irresponsable. Lo que haga Podemos lo decidirán los inscritos porque son decisiones de Gobierno.

P. ¿Cómo va la negociación? ¿Podría haber una investidura fallida en julio y una segunda en septiembre?

R. Soy optimista. En el último encuentro, el PSOE se abrió a un Gobierno de cooperación. Es un paso muy importante. Nunca una formación política ha entregado un gobierno a cambio de nada, con un cheque en blanco como hicimos por responsabilidad en la moción de censura.Ahora toca trabajar para que España tenga algo de lo que ha carecido en los últimos meses: un Gobierno estable con políticas de izquierda.

P. Hay grupos que no ven la entrada en el Gobierno, como Adelante Andalucía e IU.

R. La decisión la tomará la Asamblea Ciudadana. A pesar de Tezanos, el último CIS decía que el 97% de nuestros votantes quería un Gobierno de coalición en el que nosotrosestuviéramos. Es más que claro.

P. Uno de los temores sobre su posible entrada en el Gobierno es su posición sobre Cataluña. ¿Seguiría defendiendo como ministro un referéndum pactado?

R. Somos conscientes de la fuerza que tenemos. El PSOE tiene una posición diferente y lo respetamos.

P. ¿Usted como ministro se comprometería a no pedir un referéndum, a no visitar a Junqueras en la cárcel o a no hablar de presos políticos?

R. Sería ilegal un veto a visitar a alguien en la cárcel: cualquiera puede visitar a cualquiera en la cárcel. Tenemos que llegar a un acuerdo programático que fijará hasta dónde podemos llegar como Gobierno. Seremos leales con el acuerdo que firmemos al 100%, pero eso no quiere decir que renunciemos a nuestras ideas.

P. ¿Está Podemos preparado para gobernar?

R. Sí, y lo hemos demostrado. En muchos Ayuntamientos, con políticas públicas que se pueden evaluar.

P. ¿Y España está preparada para ministros de Podemos?

R. Eso lo deciden los españoles. Los poderes económicos jamás han pensado que los ciudadanos fueran mayores de edad. Los 3,7 millones que han votado a Unidas Podemos tienen el mismo derecho a que sus representantes formen parte de un Gobierno que los que han votado al PSOE, a Casado, a Rivera, a Vox, a ERC, al PNV.Plantear que España no está preparada para que gobernemos es una barbaridad. Pero sé que a determinados sectores les encantaría que no existiéramos.</CF>

P. ¿Si usted no entra en el Ejecutivo será por presiones empresariales o porque Sánchez quiere un Gobierno en solitario?

R. Confío en que Pedro Sánchez no me ha mentido, no se va a dejar presionar y va a hacer lo mejor para España, que es un Gobierno de coalición con nosotros. Esto no va de echar un pulso. Si lo echamos nos va a ir mal a los dos.P. ¿Qué le dice a la gente que piensa que usted quiere ser ministro a toda costa, que es personal?

R. Todo lo contrario. Esto es una encomienda colectiva. Pero si uno acepta presentarse a las elecciones es porque está dispuesto a gobernar.

P. ¿Y si ahora le dicen, bien, ministros de Podemos sí, pero no Pablo Iglesias?

R. No concibo que se plantee ningún tipo de veto, no estamos en época de vetos, sería inaceptable en términos democráticos.

P. ¿Qué lecciones ha aprendido de 2016, cuando pidió ser vicepresidente y el CNI?

R. Nosotros jamás pedimos el CNI. Pero tanto el PSOE como nosotros hemos aprendido de los errores de 2016. Esa experiencia nos ha marcado a Sánchez y a mí.

P. Tienen cinco años de experiencia. Rozaron el sorpasso. Ahora caen. ¿Qué falló? ¿Por qué no lograron asaltar los cielos?

R. Lo que hemos conseguido es inédito en Europa. A pesar de los ataques, sumado a errores propios, nos hemos colocado con casi cuatro millones de votos. Quizá seamos la fuerza política con más resistencia en este país. Y hemos demostrado que tenemos altura de Estado y responsabilidad para gobernar en este país.