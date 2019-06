El Parlamento canario aplaza la medalla a un exconsejero por su imputación en Lezo

El Parlamento de Canarias ha informado este lunes del aplazamiento del acto de entrega de la Medalla de Oro al expresidente de la Cámara y exconsejero regional Antonio Castro Cordobez, previsto para el próximo jueves. Este aplazamiento se produce tras conocerse que el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, instructor del caso Lezo, le ha imputado junto con el ex responsable de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, Luis Suárez Trenor, por irregularidades en los expedientes de las obras de ampliación del Puerto de la Estaca, en la isla de El Hierro, y los del abrigo del puerto de Granadilla.

En este sentido, fuentes del Parlamento canario han asegurado que se trata de un simple aplazamiento debido a cuestiones de agenda y para que el acto no se vea empañado por el mar de fondo provocado por los pactos políticos a nivel regional, insular y autonómico. Del mismo modo, desde la Cámara regional aseveran que no está previsto una suspensión de los actos de homenaje al líder nacionalista y que en el aplazamiento no ha tenido nada que ver su imputación en una de las piezas del denominado Caso Lezo. Sin embargo, todo parece indicar que la suspensión, de forma apresurada, de la entrega de la Medalla de Oro y el aplazamiento del acto sin una fecha alternativa, revela un intento por parte de la presidenta en funciones de la Cámara regional, Carolina Darias (PSOE), de esperar a que se dilucide la situación procesal de Castro Cordobez.

En declaraciones a este periódico, Antonio Castro Cordobez mostró su respeto "a las decisiones que tome el Parlamento de Canarias en materia de protocolo" y mostró su confianza en que la justicia " investigue lo que se tenga que investigar y se resuelva lo antes posible" una situación que considera "desagradable". Además, niega haber participado en operaciones como esta e insiste en que su trayectoria política "es impecable". Por el momento, no se ha fijado la fecha de citación para que Castro Corbodez declare ante el juez.