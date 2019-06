Valls advierte a Cs de “su preocupación” tras la reunión del partido de Rivera con Vox en Madrid

El candidato de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Barcelona y ex primer ministro de Francia Manuel Valls ha vuelto a meter presión al partido liderado por Albert Rivera por sus aproximaciones a Vox. En dos mensajes publicados en su cuenta de Twitter a raíz de la reunión conocida este domingo entre Ignacio Aguado y Rocío Monasterio, candidatos de Cs y Vox respectivamente a presidir la Comunidad de Madrid, Valls ha mostrado su "gran preocupación" por el coqueteo de la formación naranja con la ultraderecha. "Pactos anunciados entre el PP y Vox en muchas ciudades... reuniones de líderes de partidos constitucionalistas con Vox ...¿normalidad democrática? ¿normalización de un partido de extrema derecha ? No es lo mismo y no puedo esconder otra vez mi gran preocupación", ha tuiteado primero Valls. Minutos más tarde, en un nuevo mensaje, ha dicho: "El futuro de España, de nuestras comunidades o de nuestras ciudades no puede depender de los separatistas o de la extrema derecha. Madrid, Navarra, Barcelona... cada uno tiene que asumir sus responsabilidades y ser coherente".

Tras las elecciones municipales y autonómicas, Manuel Valls anunció que rompería con Ciudadanos si el partido pactaba con Vox en Madrid. "Cualquier alianza para conquistar una comunidad autónoma o una gran ciudad, y pienso en la capital de España, sería una ruptura total y definitiva con un partido", advirtió el ex primer ministro francés, que añadió: “Pido con mucha humildad que se me escuche en este tema. Mirad lo que sucede en el resto de Europa”. No era la primera vez que Valls hacía notar su incomodidad con Cs. Lo hizo tras la formación del Gobierno de Andalucía con el apoyo de Vox y también con la ya famosa manifestación de la plaza de Colón de Madrid, en la que PP, Cs y Vox se unieron en protesta contra el Ejecutivo socialista, una concentración en la que Valls hizo acto de presencia pero en la que evitó sumarse a la fotografía conjunta.

Las advertencias de Valls a Cs se suman a su intención de apoyar “sin condiciones” a un Gobierno de Ada Colau (Barcelona en Comú) y Jaume Collboni (PSC) en Barcelona. La jugada de Valls pretendía evitar que el independentista Ernest Maragall (ERC), el candidato más votado en las elecciones, se hiciera con la alcaldía. “Frecuentemente la política es tomar la decisión menos mala. La ciudad no puede caer en manos del independentismo. No pedimos nada. No entramos en ninguna negociación", explicó Valls.