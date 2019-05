Cuanto más pequeño es un lugar, más vota la gente

Los habitantes de las poblaciones de pocos habitantes son más proclives a votar que los de los de las más grandes. Y ocurre así en todas los tipos de comicios, tantos los considerados de primer orden, como las generales, como de segundo: locales, autonómicas y europeas. Basta con ver el promedio de abstención en los últimos tres grandes comicios de cada tipo (en el caso de las generales, no se han incluido las del pasado 28 de abril) para comprobar que la menor abstención se registra siempre en poblaciones con menos de 100 habitantes, y que, casi por regla general, va aumentando en las poblaciones mayores.

La abstención en municipales y generales es, además, muy similar. En los 1.333 municipios de menos de 100 habitantes que hay en España es algo menor en el caso de generales que locales, pero esa diferencia apenas se percibe en el resto de municipios de mayor tamaño. Ocho de cada diez habitantes de los municipios más pequeños de España vota cuando hay elecciones a su ayuntamiento o a las Cortes. En cambio, en las 28 ciudades que superan los 200.000 habitantes en España son solo seis de cada diez.

En los comicios al Parlamento Europeo la abstención es mucho mayor siempre, pero aun así los pueblos más pequeños votan más que los grandes. En los de menos de 100 habitantes, siete de cada diez personas con derecho a voto lo ejerce. En las ciudades de entre 100.000 y 500.000 habitantes, solo la mitad pasa por las urnas para decidir sobre el Europarlamento.

La mayor participación de la España rural no es un fenómeno nuevo. "Los estudios sobre todo de los años 90, demuestran que se votaba más en las zonas de interior, normalmente más rurales, que en las de costa, tradicionalmente más desarrolladas y con un tipo de votante más informado", asegura José Rama, profesor de la Universidad Autónoma de Madrid y miembro de Agenda Pública. Con todo, esa diferencia de participación clara entre la España rural y la urbana no era tan patente al inicio de la democracia, sino que empieza a vislumbrarse en los años 80.

¿Por qué vota más la gente que vive en municipios pequeños? La razón más obvia para este investigador es la cercanía con los candidatos. "Los votantes conocen e identifican a sus políticos". Y también influye, y mucho, que esos pequeños municipios están habitados por muchas personas mayores. "El de la edad es un factor fundamental en la participación: su relación con el voto es claramente lineal y positiva. A mayor edad, mayor propensión a votar, salvo en el grupo de personas de edad muy avanzada".

"Podríamos pensar que el acto de votar sea más proclive a que se dé en zonas más urbanas, donde hay más asociacionismo, más gente y en general más nivel cultural, pero no es así", afirma Rama. De las formas de participación política, es la que menos exige. "Es importante recalcar que dentro de la participación, votar es lo menos sofisticado: no es ir a una manifestación, no es hacer boicot a ciertos productos...". Basta con acercarse a la mesa, escoger papeleta y soltarla dentro de las urnas. "Es revelador que en las zonas de la España vaciada, donde no llegan las comunicaciones ni se hacen grandes obras, donde en elecciones generales los partidos no van a hacer campaña... vote un montón".