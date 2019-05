Trasladan un colegio electoral de Málaga por una plaga de pulgas

Los vecinos de la barriada de Santa Rosalía, al norte de la ciudad de Málaga, votarán este domingo en un colegio electoral distinto al habitual. Lo harán para evitar a la plaga de pulgas existente en el centro educativo público Cayetano Bolívar. Sus instalaciones fueron fumigadas en la tarde de ayer, pero el Ayuntamiento de Málaga ha preferido trasladar el colegio electoral que se ubica allí tradicionalmente a un centro ciudadano situado a apenas 200 metros de distancia (concretamente, en calle Ronda Saliente, 2). La decisión, tomada de acuerdo con la Junta Electoral, se ha tomado “para tranquilidad de los vecinos”, según fuentes municipales. Cada cita electoral el colegio acoge cinco mesas en las que están llamadas a votar unas 4.500 personas.

El centro escolar ha tenido problemas con las pulgas en las dos últimas semanas. Tras las críticas realizadas por las familias de los 496 estudiantes, el ayuntamiento decidió fumigar ayer tarde las instalaciones. Era la segunda vez. La primera fue el pasado 17 de mayo, sin apenas resultados positivos. Los productos usados en el exterior tienen un plazo de seguridad de 12 horas, pero los de interior no, “por lo que no habría ningún problema”, informan desde el consistorio. Sin embargo, finalmente sus representantes han preferido cambiar la sede electoral a petición de las propias familias, que no se sentían seguras tras las múltiples picaduras sufridas por sus hijas e hijos.

Tras mantener conversaciones a primera hora de la mañana con responsables municipales, la subdelegación del gobierno había anunciado -durante la rueda de prensa de presentación del dispositivo de organización y seguridad para la jornada electoral del domingo- que el centro educativo iba a poder utilizarse como colegio electoral. Sin embargo, minutos después del mediodía el ayuntamiento cambiaba los planes e informaba de que finalmente se modificaba la ubicación de las urnas.

Tras la actuación de ayer para eliminar la plaga de insectos, las clases han estado hoy suspendidas. El alumnado que así lo ha necesitado ha podido acudir al mismo edificio donde se ejercerá el derecho a voto el domingo. Representantes de la asociación de madres y padres de alumnos (AMPA) del colegio anunciaron ayer que sus hijas e hijos no volverían a las aulas hasta que se resolviera el problema con las pulgas. El Ayuntamiento de Málaga prevé que las clases puedan reanudarse el lunes.