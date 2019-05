El PSdeG ganaría sin mayoría en A Coruña

La segunda ciudad más poblada de Galicia, A Coruña (244.850 habitantes), votará mayoritariamente un gobierno municipal de izquierdas, según los resultados obtenidos por la encuesta de 40dB. para EL PAÍS. La estimación da un 31,3% de los votos al PSdG-PSOE, liderado por la abogada Inés Rey, que a sus 36 años se estrena como candidata a la alcaldía. Un 25% de los apoyos, según la encuesta, irían a parar al Partido Popular de la exconselleira de la Xunta Beatriz Mato, y un 22% serían para la Marea Atlántica del actual alcalde, Xulio Ferreiro. El sondeo otorga a los socialistas entre 9 y 10 concejales frente a los seis de las pasadas elecciones municipales de 2015. Los populares bajarían de 10 a siete; Marea Atlántica, de 10 a solo seis o siete.Y el resto de los ediles se los repartirían el Bloque Nacionalista Galego (BNG), con dos concejales frente al único con el que contaba hasta ahora, y Ciudadanos, que entraría por primera vez en el Ayuntamiento de la plaza de María Pita con un par de ediles.

La encuesta, realizada telefónicamente del 29 de abril al 2 de mayo entre 800 vecinos mayores de 18 años de A Coruña, tiene un margen de error del 3,53%. Los candidatos que salen mejor parados en la valoración ciudadana son Inés Rey (que obtiene una nota de 3,2 sobre 5), Beatriz Mato (3) y Xulio Ferreiro (2,8), seguidos de Mónica Martínez, la candidata a la alcaldía de A Coruña por Cs (2,7) y el veterano nacionalista Francisco Jorquera (2,6). Cuando a quienes se les pregunta es a las personas que se declaran votantes de sus respectivos partidos, Ferreiro obtiene la mejor calificación, (4,2 sobre 5 puntos, otorgados por simpatizantes de Marea Atlántica), seguido muy de cerca por Mato (4,1 de valoración entre los votantes del Partido Popular) e Inés Rey (4 puntos, entre los socialistas).

En grado de conocimiento que los electores encuestados tienen de los aspirantes al bastón de mando de la capital de la provincia, quien también aparece con ventaja es el actual regidor municipal, el magistrado y profesor de derecho procesal Xulio Ferreiro. El líder de Marea Atlántica es conocido por el 94% de los participantes en el sondeo, un porcentaje muy superior al 77,7% de los que saben quién es la popular Beatriz Mato, exresponsable de la política social en el Gobierno de Alberto Núñez Feijóo, y al 70,6% que conoce a la socialista Inés Rey. El 67,2% también reconocen la figura de Francisco Jorquera y menos de la mitad, solo un 47,8, saben de Mónica Martínez, del partido naranja.

En el apartado relativo a la movilización, un 39,9% de los encuestados aseguran que el domingo 26 acudirán, papeleta en mano, a su colegio electoral, mientras que un 2,3% están convencidos de que no van a ir a votar. Respecto a la simpatía que despiertan en los coruñeses los partidos que optan a formar parte de la corporación municipal, la formación preferida es el PP, con un 25,7%. A continuación se sitúa el PSdeG (23,1) y en tercera posición, Marea Atlántica (18,3). En contrapartida, un alto porcentaje lo acaparan los que no saben o no contestan (10,3%) y los encuestados que confiesan no tener simpatía por ningún partido (13,2%).