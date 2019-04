Solo Sánchez juega al ajedrez

Antes de ser presidente, Pedro Sánchez jugaba al ajedrez todas las semanas con su compañero de partido Ibán García del Blanco. Tal vez eso influya en que su estrategia electoral sea la mejor (excepto en lo referente a los debates televisivos), aunque los otros cuatro participantes en este torneo se lo ponen fácil. Sin embargo, no pocos espectadores mantienen su intención de apoyar a quien peor juega, el PP; quizá porque en política, como en ajedrez o en fútbol, muchos son de un jugador o equipo sin que importe lo que haga o diga.

En ajedrez, la mentira se paga carísima. Uno de los principios más importantes que todo jugador debe aprender es que las piezas no están en el tablero como tú las quieres ver, sino como están; debes evaluar la posición objetivamente, y tu plan tiene que ser coherente con tu evaluación. Es verdad, por desgracia, que muchos políticos mienten; eso incluye a Sánchez cuando, por ejemplo, al ser proclamado presidente anunció que convocaría elecciones “cuanto antes”. Pero el otro candidato con probabilidades altas de ser presidente, Pablo Casado, chirría mucho más en sus mentiras y verdades a medias (tal vez porque su campaña electoral es un ataque constante por todo el tablero, mientras que su rival basa su estrategia en la solidez), a juzgar por el número de trolas que se ven y se oyen en portales especializados, como Maldita.es y Newtral.

La falta de objetividad en el análisis de la posición afecta, en mayor o menor medida, a los cinco participantes en el torneo. A Vox en casi todo, porque ve una España irreal y rancia, muy alejada del siglo XXI. A Podemos, cuando habla de economía y propone, simultáneamente, subir los sueldos a los trabajadores y los impuestos a las empresas, reducir la edad de jubilación e implantar la semana laboral de 34 horas. Al PP cuando juega el gambito catalán (sacrifica ese territorio para ganar votos en otras autonomías); a Ciudadanos cuando, de modo similar, plantea el gambito vasco (me refiero a su postura radical y con tintes demagógicos sobre lo que Euskadi da y recibe del Estado, que en ningún caso justifica la salvaje actitud de unos intolerantes en Rentería el pasado día 14). Y al PSOE cuando, por miedo a perder votos entre los más identificados con el nacionalismo español, prefiere desautorizar a Miquel Iceta que hacer pedagogía política: si llegase el día --hoy parece muy improbable-- en que el 65% de los ciudadanos catalanes quisiera la independencia, como elucubraba Iceta, estaríamos hablando de casi el 90% de los votantes en unos comicios con el 75% de participación. En esas circunstancias, el margen razonable de maniobra del resto de los españoles sería francamente pequeño.

La autocrítica, tan rara en la política española, es una de las virtudes que más desarrolla el ajedrez: como la suerte apenas influye, no puedes echarle la culpa de la derrota al árbitro. Fue positivo escuchar el sábado por la noche a Teodoro García Egea (secretario general del PP) en su minuto de oro del debate de La Sexta: “Seguro que, en el pasado, algunas personas han hecho cosas, bajo las siglas del Partido Popular, de las que te has avergonzado. Yo también. Por eso, desde hace siete meses hemos construido un nuevo Partido Popular (…)”. Pero su líder, Casado, vuelve a ser quien más chirría en este aspecto, no solo porque no reconoce sus errores más evidentes (“Pedro Sánchez prefiere las manos manchadas de sangre que las manos pintadas de blanco”) sino porque defiende y alienta a compañeros que aún van más lejos (Juan José Cortés: “Pedro Sánchez se sienta a la mesa con asesinos, criminales, violadores y pederastas”).

El pensamiento flexible (adaptarse con rapidez a una realidad que cambia a ritmos vertiginosos) está en el ADN de los ajedrecistas, y es una de las cualidades más valiosas en el siglo XXI. Aquí cometió Sánchez su mayor error en campaña. Si bien fue autocrítico y flexible al apagar por fin el fuego del tremendo lío del debate sobre el debate televisivo, tardó mucho en hacerlo, dando pie a un ataque muy fácil de sus rivales. Y tampoco tuvo cintura para reaccionar en varios momentos del debate de Atresmedia; en especial, cuando Albert Rivera blandió el pergamino de los casos de corrupción del PSOE. Analizar solo aquellos aspectos de la posición que más nos gustan es un error muy grave en ajedrez. Y debería serlo también en política.

Los preocupantes problemas que plantean asuntos cruciales para que España esté algún día entre los países de primera fila mundial, como educación, investigación científica, modelo económico, energía y medio ambiente, deuda, futuro de Europa, etc., no se arreglan discutiendo a gritos sobre Cataluña, Cataluña, Cataluña, poniendo el pie en la pared frente a la eutanasia, intentando revertir el derecho al aborto o generando debates sobre los toros o la caza o, simplemente, compitiendo por decir la burrada más grande.

Un principio esencial que el ajedrez comparte con la estrategia militar y el fútbol es el control del centro, que te habilita para atacar por donde quieras. El mejor contraataque frente a una ofensiva en un flanco es romper el centro, porque desde ahí podrás minar la retaguardia de quien te agrede por las alas. Por tanto, es muy arriesgado atacar solo por el flanco derecho, como ha decidido el PP y (en menor medida) Ciudadanos si el centro no está bloqueado. Es en este punto donde a Sánchez se lo han puesto muy fácil, cediéndole casi todo el control del centro. Ante el ataque de Vox en un extremo del tablero, la reacción lógica no es imitar a ese partido --porque los votantes que simpaticen con esas ideas preferirán el original a la copia--, sino hacer pedagogía para que la pérdida por ese lado sea la menor posible y echar las redes en el gran caladero central, abarrotado de ciudadanos que rechazan los extremismos.

El último atentado clamoroso a los principios del ajedrez --y quizá también del sentido común-- es el escándalo del fichaje del expresidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, por Ciudadanos en circunstancias que apestan a venganza contra Casado. Una jugada que gana algo en un sector muy concreto del tablero puede ser muy espectacular; pero también será claramente mala si causa daños graves en la estructura de la posición; en este caso, erosiona la imagen de ambos partidos, siembra dudas sobre la fiabilidad de su eventual coalición para gobernar y otorga un arma fácil y eficaz a los partidos de izquierda y a Vox. Pero este análisis tan cartesiano choca con un elemento muy llamativo de la cruda realidad: buena parte de los espectadores del torneo aplauden con fervor a quienes abandonan el centro y mienten por doquier.

Es probable que lo explicado en el primer párrafo sobre el forofismo en política, ajedrez o fútbol tenga algo que ver. Pero ese análisis se me antoja muy simplista; tiene que haber otras razones. Algo va mal, y no solo en España, como indican los triunfos de Trump, Bolsonaro, Orbán y Salvini, entre otros, así como el auge masivo de la extrema derecha, incluso en Finlandia, un país modélico en varios ámbitos. Entre las causas pueden estar el miedo al diferente y a los cambios vertiginosos que vive el mundo, el mal uso de las redes sociales, la telebasura… ¿Cómo se arregla todo eso a la vez? Con una educación innovadora y de calidad. Pero, ¡ay!, en España llevamos 40 años esperando a que los partidos políticos acuerden (y luego cumplan) que mejorar sustancialmente la educación debe ser una prioridad absoluta.

Sin embargo, hay una paradoja que no podría faltar en este artículo: España sí está en la vanguardia mundial de la aplicación del ajedrez como herramienta educativa (nueve de las 17 Comunidades Autónomas ya lo han incluido en horario lectivo). Y este es uno de los poquísimos asuntos que ha logrado el apoyo unánime de los partidos: ocurrió el 11 de febrero de 2015 en el Congreso de los Diputados. Pero, excepto Sánchez, no parece que sus líderes sean consecuentes con ello.