Rubén Martínez, candidato de Unides Podem: “El Gobierno valenciano aún no ha avanzado bastante”

El profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Valencia Rubén Martínez, 48 años, criado entre Teulada y Xàbia y vecino del barrio del Cabanyal de Valencia, ganó en otoño las primarias de Podem y, tras alcanzar un pacto con Esquerra Unida, es el candidato de Unides Podem a la presidencia de la Generalitat en las elecciones del 28 de abril. Martínez asesoró a Venezuela en la época de Hugo Chávez y ahora es crítico con "la deriva" de su sucesor, Nicolás Maduro.

Pregunta. En 2015, tras firmar el Acord del Botànic con socialistas y Compromís, su partido, Podemos, no quiso entrar en el Gobierno valenciano. ¿Por qué ahora sí?

Respuesta. En 2015 yo no tomaba decisiones. En todo caso, tenía sentido un motor legislativo donde estaba Podem y otro en la Generalitat con socialistas y Compromís. Pero no ha funcionado, porque muchas decisiones planteadas por Podem no se han ejecutado. Como la Ley de Expresidentes, que hace que tengamos al imputado Francisco Camps en el Consell Jurídic Consultiu.

P ¿Cómo valora la legislatura?

R. Nosotros hemos formado parte del Acord del Botànic y hemos sido su motor desde el legislativo. Pero ha habido decisiones que no han ido tan lejos como nos hubiera gustado. La gestión privada del hospital de Dénia, por ejemplo, no se ha revertido. Creo que el Botànic todavía no ha avanzado lo suficiente.

P. ¿Qué es lo prioritario?

R. Pasar de una legislatura de transición a otra de transformación. Ante el peligro real de que Ciudadanos y el PP gobiernen con Vox es importante consolidar un cambio basado en el feminismo, la transformación ecológica, derechos sociales garantizados y participación democrática.

P. Podemos surgió para ser el primero. Ahora los sondeos dicen que entrará en las Cortes Valencianas por poco. ¿Qué ha pasado?

R. Las cloacas del Estado fueron responsables, en gran parte, de que la gente no confiara en nosotros.

P. El partido ha sufrido numerosas luchas internas y ha perdido a sus referentes, también en la Comunidad Valenciana.

R. Las luchas internas hay que evitarlas siempre. Las nuestras, al ser una organización joven y transparente, se ven más. Pero no puede haber regeneración sin caras nuevas. ¿Cómo se puede hablar de regeneración cuando el señor Ximo Puig ya era político cuando yo iba a séptimo de EGB? O cuando el señor Joan Lerma (expresidente valenciano con el PSOE) lleva toda la vida de senador. ¿No hay nadie que pueda hacer el trabajo? En Podemos eso no cabe, nadie puede estar más de dos legislaturas.

P. Para las autonómicas han pactado con Esquerra Unida. En las generales, los sondeos dicen que Unides Podem y Compromís tendrán por separado peor resultado que cuando fueron juntos. ¿Ha sido un error no confluir?

R. Esquerra Unida siempre suma. Debería haber una indicación de las estructuras territoriales superiores para ir juntos también en las locales. Y la confluencia con Compromís en las generales fue muy positiva. Esta vez creo que no se ha conseguido por la precipitación de la convocatoria anticipada. No hubo tiempo.

P. Según la encuesta de EL PAÍS, los votantes de Unides Podem prefieren a la candidata de Compromís, Mónica Oltra, antes que a usted para presidir la Generalitat.

R. Seguramente porque no me conocen. Soy fruto de la regeneración política de Podem. Lo que me interesa es que a medida que me conocen me valoran más.

P. ¿Votará a Oltra frente a Puig para presidir la Generalitat?

R. Tenemos cercanía con ambos porque somos socios del Botànic. ¿Hay una relación más especial con Compromís? Desde luego, hemos ido juntos en dos elecciones generales. Ahora bien, lo que queremos es colocar a una persona de Unides Podem al frente de la Generalitat, tener un grupo parlamentario fuerte y liderar el Botànic.

P. Trabajó para Venezuela en la época de Hugo Chávez. ¿Qué hizo exactamente?

R. A partir de 1999 estuve en varios procesos constituyentes latinoamericanos, en un momento muy diferente del de ahora. Estuve en Bolivia, en Ecuador y también en Venezuela. Soy profesor de Derecho Constitucional y trabajé en la comisión técnica de redacción de la constitución.

P. ¿Qué opina de la situación del país?

R. Soy crítico con la deriva que ha tenido lugar con Nicolás Maduro. Pero ahora me interesa más la situación de las valencianas y los valencianos. Cómo podemos avanzar en derechos, ser un país más democrático y convertimos en un Estado federal.