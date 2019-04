El debate en redes: los ‘hashtag’ de los deseos

El gran ausente del debate. “En Vox teníamos muchas ganas de ir a los debates: no habría permitido llevar nuestro mensaje a muchos indecisos y nuestro presidente habría ganado, como ya hizo en el programa de Bertín”. Con estas palabras el perfil de Twitter de Vox se posicionaba una hora antes del inicio. Desde este domingo los grupos de apoyo a Vox en Telegram han estado difundiendo dos etiquetas para intentar colocarse entre lo más visto de Twitter: #ApagonTVE1, #SinVoxNoHayDebate. “¿A qué hora es el debate?”, se preguntaba un usuario en un grupo que ronda los 1.000 usuarios. “Ni idea, no pienso verlo. Nadie deberíamos verlo”, responde otro. “Boicot total. Y el de mañana en Cangrena 3 tampoco verlo nadie”, apuntaba otro. La estrategia en la red social de los 140 caracteres siempre es la misma, tal y como explican en este canal de Telegram: “Hacer un tuit, esperar a las 22.00 y RT como un loco”. No ha conseguido el objetivo.

En sus grupos cerrados de Facebook, donde cuentan con más de 140.000 simpatizantes, los diálogos eran idénticos antes del debate. “Nada de verlo”. En uno circulaba una noticia falsa donde se explicaba que durante la emisión del debate en TVE se iba a emitir un coloquio entre Santiago Abascal, Javier Ortega Smith, Rocío Monasterio e Ivan Espinosa de los Monterios, en Distrito.TV, Intereconomía y Libertad Digital. “Mismo día, misma hora que los debates con veto a Vox”. Era falso. El líder del partido estaba dando un mitin en A Coruña; su número dos, Javier Ortega Smith, en Huelva. Y la candidata a la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio, en Santander.