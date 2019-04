El portavoz de la fundación Franco tutela las listas de Vox León

Aunque Vox se juega gran parte de su futuro este domingo, la estrategia a nivel local y autonómico sigue siendo una baza de cara a asegurarse presencia y tocar poder en Ayuntamientos, Diputaciones y Parlamentos autonómicos. La campaña para las generales del partido de extrema derecha ha contribuido a poner sordina a las luchas internas por el poder que se están desarrollando en muchas provincias españolas como consecuencia de su rápido crecimiento y su falta de implantación territorial. Es el caso de León, una plaza cuya estructura y financiación está vinculada al abogado Jaime Alonso, número tres de la fundación Francisco Franco. La influencia del portavoz de la fundación se ha dejado notar en la designación del abogado Jesús López Arenas como número uno para las Cortes de Castilla y León. También en la designación de Olga García Tascón y Fátima López Plácer, como cabezas de lista para el Ayuntamiento de León y de Ponferrada respectivamente. La primera entró en Vox de la mano del propio Alonso y a la segunda, vicepresidenta de la Diputación de León por el PP hasta 2006, fue invitada por el abogado a formar parte del partido en octubre del año pasado, según ha confirmado EL PAÍS.

Todo comienza en octubre de 2018. El número tres de la fundación Franco, amigo de Abascal, se reúne con el entonces presidente de Vox León, Carlos Portomeñe, para ofrecerle asesoramiento y ponerle en contacto con el abogado Carlos Vicente Rivera, compañero de pupitre en Oviedo, de donde es originario Alonso, y antiguo miembro del PP. Rivera empieza entonces a organizar una estructura paralela al margen de la dirección provincial de la formación para ir forjando las listas electorales a todos los comicios. Él mismo lo reconoce tras reunirse con Ignacio Ansaldo, fundador de Vox y uno de los responsables de Implantación Territorial, a finales de marzo.

“Como ya te expuse en Madrid, empecé a trabajar para Vox (por supuesto sin ser aún afiliado), sobre el mes de octubre del pasado año por pedírmelo mi “hermano” que no de sangre, Jaime Alonso […]. Pasamos los meses de octubre, noviembre y diciembre organizando una “Comisión Electoral” a la usanza del PP que yo, conocía bien. Durante esos meses la conformamos y nos formamos, teniéndome a mí, como coordinador de la misma realizando las reuniones en mi despacho”, explica Rivera en una carta, remitida al propio Ansaldo poco después de la reunión.

La intervención de Alonso y de Rivera en la formación de las listas es asumida y se habla de ella con total normalidad durante la reunión que los miembros de la comisión gestora de Vox León mantuvieron en su sede el día 19 de marzo para elaborar las candidaturas y a cuyas conversaciones ha tenido acceso este diario. En ellas, la actual presidenta, Elena Merino, la vicepresidenta, Virginia Sáenz de Miera, y la entonces vocal, Claudia Viejo, muestran su incomodidad con los candidatos presentados a propuesta de Alonso y Rivera: uno de ellos el propio Rivera. “Tú lo tienes todo pactado con Carlos [Rivera] y con Jaime [Alonso]. Tú le debes el favor a Jaime”, le recrimina Viejo a Portomeñe. A continuación, las tres votan en su contra para ir de número uno en las listas a la Alcaldía de León, pese a la oposición de Portomeñe, quien había negado públicamente tener vinculación alguna con Alonso. “Yo no tengo deudas con nadie. Tengo un compromiso personal. Las personas que decís me han estado ayudando cuando aquí no había nadie”, se defiende el antiguo presidente de Vox.

Carta remitida a Ignacio Ansaldo por Carlos Vicente Rivera.

Al poco de la votación, el propio Rivera se presenta en la reunión para pedir explicaciones por los votos en su contra. “Habrá que explicar los motivos, porque Madrid tiene que saber si es porque somos guapos, altos o bajos”, sostiene, de acuerdo con las grabaciones a las que ha tenido acceso este diario. Por su parte, Jaime Alonso no ha querido pronunciarse sobre las informaciones que le vinculan con Vox León. “No tengo ningún interés en León, solo el ideológico que emana de los principios y valores con los que comulgo”, ha señalado a este diario.

"Táctico retroceso"

Días después, la Cadena SER desvela unas grabaciones de Portomeñe en las que reconoce haber recibido fondos de Alonso, lo que fuerza al número uno a presenta su dimisión. Madrid reestructura la gestora poniendo como presidenta a Elena Merino, leal a Alonso, según un resumen de los informes que Rivera envió a la dirección nacional de Vox. Tras la publicación de los audios, tanto Alonso como Rivera buscan desvincularse de manera directa de Vox, pero según las fuentes consultadas, siguen ejerciendo su influencia a través de Merino. “El táctico retroceso, “sacrificando” a Portomeñe y, aparentemente a Rivera, en favor de Merino, hace que sus expectativas estén casi intactas”, se lee en documentos internos de Vox elaborados a partir de los informes de Rivera a los que ha tenido acceso este diario. En ellos se describe a la nueva presidenta de Vox como: “Puesta no por inteligencia ni méritos, sino por Alonso. Sigue fiel a Alonso, contra viento y marea y no dimitirá mientras cuente con el apoyo de Alonso, con tal de sacar un rédito político. Pretende ir en las listas al Ayuntamiento de León”.

Merino es quien propone a García Tascón como candidata a la Alcaldía de León en la reunión del 19 de marzo. García Tascón fue antigua socia de la prima de Alonso, Covandonga Alonso, y es justamente él quien se la presenta a Portomeñe y la incorpora al partido. La candidata al Ayuntamiento ofrece un donativo al partido de 120 €, que no es consignado en la contabilidad de la formación, de acuerdo con el escrito que el entonces tesorero de Vox León, José Carlos Rúa, remitió al comité de garantías el 11 de febrero y en el que denunciaba irregularidades contables en la formación. En las listas al Ayuntamiento, Merino va de número dos.

En el caso de Ponferrada, es Madrid, a través de Ansaldo, quien impone a López Plácer, cuando la comisión gestora había acordado que concurriera otro cabeza de lista. En octubre, Alonso se reunió con ella para invitarla “a formar parte de un proyecto muy bonito”, en referencia a Vox, según reconoce Alberto Villaverde, condenado por falsificar votos en las elecciones del Real Madrid de 2006 y amigo de Alonso, que estuvo presente en el encuentro, en otro audio al que también ha tenido acceso este diario.

Rivera ha asegurado a este diario que su vinculación con Vox terminó “hace mes y medio, mucho antes de que se conocieran los audios de la Cadena SER”. Las grabaciones se difundieron el 26 de marzo, sin embargo, el abogado se persona en la sede de la formación en León el día 19, minutos después de que se haya votado negativamente su candidatura para ser número 1 a la Alcaldía de León. El propio Rivera acudió a Madrid un día después para reunirse con Ansaldo, a quien le remite la carta contando su vinculación con el partido y lo que opina de los miembros de la cúpula provincial días después.