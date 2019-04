Sánchez apela a los votantes moderados que temen a Vox

Pedro Sánchez, a su llegada al mitin de Alicante. JUAN CARLOS CARDENAS (EFE) / ATLAS

Sin salirse del guion, Pedro Sánchez ha vuelto a hacer un llamamiento masivo a las urnas en las generales del 28 de abril y las autonómicas, europeas y municipales del 26 de mayo. El temor a la influencia que Vox pudiese tener en un supuesto gobierno de PP y Ciudadanos es uno de los grandes resortes que el PSOE está primando para intentar movilizar a su favor al electorado progresista y también al que, sin serlo, recela de la estrategia seguida por Pablo Casado y Albert Rivera.

"Queremos que España mire al futuro, y el futuro no tiene intermediarios", ha afirmado el presidente del Gobierno, que confía en captar votos de Ciudadanos y Podemos. "Quien quiera futuro tiene que votar al PSOE porque si vota a otras formaciones, mayor opciones tendrá el bloque de la involución de poder sumar y poder gobernar", ha enfatizado ante un millar de personas en el polideportivo Florida Babel de Alicante, donde ha celebrado su segundo mitin de la campaña en la Comunidad Valenciana. El recinto se ha llenado pese a la fortísima tormenta que arreciaba fuera.

El discurso de Sánchez en su último mitin de campaña antes de los dos debates electorales que celebrarán el lunes y el martes en RTVE y Atresmedia respectivamente, sirve para hacerse una idea de los objetivos con los que el candidato del PSOE afronta la última semana electoral. “Trataremos de convencer a aquellos que están indecisos y movilizar a la mayoría de España para que nuestro país mire al futuro y no al pasado”, explicó el viernes en Santander, tras rectificar y aceptar participar en sendos debates. “Quedan muy pocos días. Cuando uno corre no puede aflojar. Hay que apretar el ritmo”, ha alentado Sánchez a “concentrar” el voto. “Os necesitamos a todos en esta causa”, ha incidido apelando al voto útil.

Ximo Puig, que a diferencia del resto de presidentes autonómicos del PSOE ha decidido que las elecciones regionales coincidan con las generales, también ha hecho ese llamamiento a la participación. "Tenemos que sudar la camiseta. Os convoco a esa gran victoria que facilite que haya un Gobierno de España potente de cohesión social. Para eso necesitamos muchos votos, muchas voluntades", ha instado. Puig ha afirmado, entre los vítores de los asistentes, que "no se puede ser más facha" que Cayetana Álvarez de Toledo. Los socialistas recordarán lo que resta de campaña la dureza empleada por la cabeza de lista del PP por Barcelona en el debate a seis de la semana pasada. "¡Pedro nos va a enchufar, pero debemos salir a ganar y ganar, no a ganar por un poquito!", ha animado el anfitrión. Nada más terminar el acto, Sánchez se ha ido a toda prisa de vuelta a Madrid. No había tiempo que perder. El doble debate electoral puede determinar el voto de muchos indecisos.