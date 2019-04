Iglesias: “Para devolverle la dignidad a esta campaña, estamos obligados a ir a los dos debates”

El tema del día eran los debates. El crispado encuentro entre seis representantes políticos de la noche del martes y el que está por decidir, el debate en el que se encontrarán los cuatro candidatos a La Moncloa cuyos partidos tienen representación parlamentaria. Pablo Iglesias no ha rehuido el tema este miércoles en Valencia. "Esto no va de ideologías, sino de respeto a los ciudadanos españoles. Para devolverle la dignidad a esta campaña, los candidatos estamos obligados a ir a los dos", ha dicho sobre las dos citas que en este momento se barajan. El dirigente ha confirmado que acudirá a las dos: en TVE y en Atresmedia.

Iglesias ha mostrado su disponibilidad para debatir desde el inicio de esta carrera electoral al 28-A. "Hay mucha gente indignada con lo que ocurre, la gente no es idiota, los debates son lo más importante de la campaña. Tenemos que someternos a las preguntas duras de los periodistas y al escrutinio público de millones de personas", ha defendido.

Sin nombrar a Pedro Sánchez —como ya es habitual—, el candidato de Unidas Podemos ha cargado sobre el presidente la responsabilidad de que en mitad de la campaña no se tenga la certeza de cuándo se va a celebrar el único debate entre los aspirantes a la presidencia. "No se entiende que el candidato del PSOE diga que no debate en la pública si no va a Vox", ha dicho. "Cualquier candidato debería estar obligado por ley a ir a la televisión pública. Esta situación es tomarle el pelo a la pública".

Iglesias ha calificado de "error" la decisión de la Junta electoral de suspender el debate a cinco de Atresmedia en el que se incluía a Santiago Abascal, representante de Vox. "Hay que estar dispuesto a hablar con todo el mundo", ha planteado. El candidato de Unidas Podemos no rechaza ningún formato ni adversario político. Y considera que estos encuentros "deberían ser regulados por ley" para que fueran obligatorios.

Con un 40% de indecisos, según el último barómetro del CIS, los debates pueden ser claves para movilizar a los electores la última semana de campaña. "Lo más razonable es que tengamos la responsabilidad y decencia de ir a los dos debates. Lo que es clave es que nos vean debatir", ha remachado al tiempo que ha reclamado que las agendas de los candidatos no deben ser impedimento para asistir a estos encuentros. "Tenemos que tener disponibilidad todos los días para debatir cuando se nos invite porque es nuestra obligación".

Una sola oportunidad

Iglesias ha pedido el voto en Valencia a los suyos, a los que dudan si ir a votar, incluso a los que no le han votado nunca. Ha pedido una oportunidad. "Una sola", ha repetido. "No vamos a pedir la luna. Pedimos una oportunidad para que el artículo 35 de la Constitución que dice que los españoles tienen derecho a un trabajo se aplique. Pedimos a los pensionistas que podemos hacer que se aplique el artículo 50 para que se actualicen las pensiones al IPC", ha explicado.

Unidas Podemos busca en esta campaña que su sociedad con el PSOE pase del Congreso al Consejo de Ministros. Para gobernar necesita tener la suficiente fuerza parlamentaria para que los socialistas no miren hacia Ciudadanos como ya sucedió en 2016. En este momento, las encuestas les otorgan un 13% en intención de voto que puede traducirse en perder la mitad de los 67 escaños que consiguieron en 2016. "Arrancamos la subida del salario mínimo a 900 euros porque teníamos los diputados suficientes. Nos hemos ganado el derecho a una oportunidad para que estemos en el gobierno, una legislatura, una sola", se ha concedido.

Para cerrar su petición ha recordado a los poderosos. "Las oligarquías con conciencia de clase que cuando necesitan representantes políticos se los compran", les ha descrito añadiéndoles la etiqueta de "las cloacas". "El problema no es Villarejo, el problema es el miedo de las oligarquías al cambio. Y el mejor ejemplo para entenderlo es todo lo que nos han organizado para que no gobernemos", ha rematado en referencia a la supuesta trama de espionaje que tenía por objeto que Iglesias y su formación no llegaran al Ejecutivo.