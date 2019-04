Tezanos, tras el CIS: “No acabo de ver que el PP haya caído tanto y Vox puede tener voto oculto”

José Félix Tezanos, a la derecha, durante la entrevista realizada por Pepa Bueno en la SER, este miércoles. SER / VÍDEO: SER

El presidente del CIS, José Félix Tezanos ha considerado este miércoles, un día después de la publicación del macrosondeo previo a las elecciones del 28-A que otorga al PSOE una amplísima victoria y dibuja posibilidades de pacto a izquierda y derecha, que puede haber un vuelco en la situación que haga que los tres partidos de la derecha, que en estos momentos no tienen mayoría, puedan obtenerla en la práctica. "No acabo de ver que el PP haya caído tanto y tengo la impresión que Vox puede sacar más de lo que dice, puede tener un voto oculto", ha valorado Tezanos, a título personal. "Eso puede dar un vuelco total a la situación", ha añadido en una entrevista en la SER.

Tezanos ha incidido en la "incertidumbre de voto" y el hecho de que, en este momento, el sistema de partidos en España es muy diferente al de antes. "Hay un partido principal, que es el PSOE y cuatro partidos que tienen una proporción de voto muy similar entre sí". "Muy pocos votos pueden llevar en el último momento un escaño a uno u otro partido, y eso no lo vamos a saber hasta el último momento, en las elecciones", ha añadido.

Para Tezanos la encuesta no de deja de ser "una foto fija" del momento en el que se realizó, entre el pasado 1 y 18 de marzo, y en el que había mucha gente indecisa. "El 76,3% dice que van a participar, pero luego a su vez, hay un 41% que te dicen que no han decidido a quién van a votar", ha recordado el presidente del organismo. "El tema está muy abierto, puede pasar todo. Puede ocurrir una mayoría como ocurrió en Andalucía [en las elecciones del pasado 2 de diciembre], como nos encontramos todos con el tripartito", ha recordado. El presidente del CIS ha atribuido el alto porcentaje de indecisos a la mayor "votalidad" de la opinión pública y a la gran trascendencia de estas elecciones "coyunturales", en las que los ciudadanos ven que hay una "encrucijada de caminos" y están reflexionado sobre las consecuencias.

Sobre los votantes más movilizados ha considerado que son los del PSOE por la izquierda y los de Vox por la derecha. Tezanos cree que el partido de Santiago Abascal puede sacar votantes que antes no acudían a las urnas. "Gente que no ha votado nunca, que rechazan la democracia y que en España no habían tenido un referente, ahora lo tienen", ha descrito.

El presidente del CIS ha defendido la necesidad de detallar en 21 páginas la forma en la que se ha realizado esta gran encuesta preelectoral. "La metodología es muy importante para que la ciudadanía sepa que se le está informando con veracidad (...) Hemos utilizado un modelo de proyección que utiliza 104 variables para intentar imputar el voto de los indecisos. Utiliza variables objetivas, no el ojímetro", ha detallado.