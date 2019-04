El sondeo preelectoral del CIS es la encuesta más grande que se publicará antes de las elecciones del 28 de abril y nos servirá para responder muchas preguntas, antes y después de la votación. Estas son las cinco primeras conclusiones que he extraído de sus datos.

1. El CIS ve a la izquierda fuerte, en parte por su cocina. La suma de PSOE, Unidas Podemos (UP), Compromís y En Marea ronda el 45% en su estimación de voto, por un 43% de PP, Ciudadanos (Cs) y Vox. Es la única encuesta que pone a la izquierda claramente por delante. El resto, aunque coinciden en observar una subida del PSOE desde enero, mantienen a la derecha por encima. Nuestro promedio de encuestas coloca a la suma de derechas alrededor del 46% o 47%, y a la izquierda en el 42% o 43%.

Esta diferencia se debe en parte a la nueva cocina del CIS. Para comprobarlo he aplicado un modelo simplista a los datos en bruto del CIS, partiendo de tres supuestos: 1) pondero por recuerdo de voto; 2) asumo que la mitad de los indecisos repetirán su voto de 2016; y 3) que quienes no votaron en 2016 tienen la mitad de probabilidad de votar. ¿El resultado? El PSOE sería primero con un 28% del voto, y le seguirían PP (23%), Cs (15%), UP (15%, con Compromís y En Marea) y Vox (7%). Esta estimación sigue siendo buena para la izquierda, pero no tanto como estima el CIS.

2. El CIS ha vuelto a cocinar. El CIS de José Felix Tezanos ha pasado de decir en octubre que “el único modelo es tomar exactamente lo que dice el ciudadano”, y servir los datos de intención directa sin más elaboración, a publicar ahora una estimación de voto que necesita 21 páginas de nota metodológica. Emplean un modelo con más de 100 variables y “procedimientos de filtrado, ponderación e imputación”.

3. Información útil sobre Vox. La gran virtud de este barómetro es su profundidad: el centro ha hecho casi 17.000 entrevistas presenciales, más que ningún otro sondeo. Eso es especialmente valioso con Vox porque la distribución territorial de sus apoyos era una incógnita. ¿Qué nos enseña el CIS? Primero, refuerza a quienes pensaban que Vox sería débil en Galicia: solo le da un escaño en A Coruña. Tampoco conseguiría diputados ni en País Vasco ni en Navarra, y sería relativamente débil en Madrid, donde el CIS lo coloca como quinta fuerza. Los mejores resultados de Vox serían en Murcia, Alicante, Baleares, Andalucía y las dos Castillas.

4. La España vacía elige a Cs y Vox antes que a Podemos. El CIS otorga 45 o 46 escaños al PSOE en las provincias de menos de cinco diputados. Detrás vendría el PP con 29, Cs (12), Vox (8 o 9) y UP (4). Son números muy parecidos a la predicción que dimos hace unos días. Pero entonces ya vimos que estas provincias son difícilmente previsibles, porque pequeños cambios en el orden de los partidos, o en la relación de voto entre los pequeños y los grandes, pueden cambiar de manos una docena de escaños.

5. Se confirma la indecisión. El CIS ha comprobado que hay muchos votantes que tienen su voto por decidir: hasta un 42% de quienes piensan participar. Son 10 puntos más que en 2016 y tanta gente como en 2015, que fueron las primeras elecciones con escaños para Podemos y Ciudadanos.

Hay indecisos de todo tipo. Un 12% se debate entre el PP y Ciudadanos, un 3% entre PP y Vox, y un 2% entre Vox y Ciudadanos. En la izquierda hay un 9% que duda entre PSOE y Unidas Podemos, además de muchas personas que mencionan a Izquierda Unida. Pero los más determinantes van a ser los que dudan entre bloques: hay un 9% que asegura que elegirá entre PSOE y Ciudadanos y un 7% que lo hará entre PP y PSOE.

Es probable que estos indecisos acaben repartidos entre todos los partidos, lo que dejaría las cosas más o menos como dicen los sondeos. ¿Pero y si se decantan claramente por un partido o por un bloque? Entonces el 28 de abril tendríamos una sorpresa.

