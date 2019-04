El agente que puso 269 multas en una mañana

Una multa cada dos minutos, sin resuello ni descanso durante las ocho horas de su turno. Ese es el ritmo de trabajo frenético que un policía local de El Puerto de Santa María debió realizar para que le diese tiempo a poner hasta 269 multas en una mañana. Y tan prolífica fue su actividad que 247 de ellas las tuvo que tramitar en el sistema ese día tras su turno, a la jornada siguiente fuera de servicio e incluso una semana después. Ante la polémica suscitada, el Ayuntamiento gaditano ha solicitado que se devuelva el dinero a buena parte de los multados y ha iniciado una investigación por “las posibles irregularidades”.

La intensa jornada laboral de este agente municipal se produjo en la mañana del pasado 5 de mayo de 2018, sábado en el que se celebraba el Gran Premio de Motociclismo de Jerez que congrega en El Puerto a centenares de moteros. Sin embargo, no ha sido hasta ahora cuando ha trascendido el número total de sanciones que impuso el policía, por un informe reservado, adelantado por el Diario de Cádiz. “De las 451 multas que se pusieron durante toda la motorada —que dura un fin de semana— esas más de 250 corresponden a él. No es normal que en una jornada dé tiempo a que se pongan tantas”, asegura a EL PAÍS un agente local que prefiere mantenerse en el anonimato.

La mayor parte de las multas detectadas por el policía local se produjeron en la avenida de la Bajamar, un tramo de la ciudad paralelo al río Guadalete y que cambia de señalización durante los días de la concentración motera. Una señal colocada en la intersección que daba a esa calle prohibía la circulación para la mayoría de los vehículos, pero los siguientes afluentes a esta vía no tenían señalización. Eso hizo que multitud de vehículos se internasen en la avenida sin ser conscientes de la infracción y que fuesen cazados por el agente en cuestión.

Control de la policía local durante la concentración de motos de 2018 en Jerez. Concejalía de Seguridad Ciudadana

“Tampoco estaban avisados ni identificados los garajes de residentes ni una empresa de paquetería que se vio afectada”, reconoce el concejal de Seguridad, Ángel María González. El Ayuntamiento ha detectado que, al menos, 180 multas que el agente en cuestión puso se debieron a estos errores con la señalización. Por ello, el edil ha solicitado al Servicio Provincial de Recaudación de la Diputación de Cádiz la devolución de las multas. “Ahora tendrán que valorar cuánto es y si admiten o no la devolución. Lo que buscamos es que se haga de oficio”, asegura González.

Otra cuestión que el Ayuntamiento trata de dilucidar es qué ocurrió con el policía para que, de los seis agentes que formaban parte de ese turno en esa zona, él fuese el único que interceptase tal volumen de infracciones. “Puedo adelantar que varios informes que no forman parte del mismo a día de hoy determinan posibles irregularidades. Existe un expediente de información reservada y, por respeto a la instrucción, no me voy a pronunciar. Hay algo raro, pero no pretendo un expediente disciplinario. Lo que quiero es que se averigüe qué ha ocurrido”, señala González. De hecho, fue el propio edil el que pidió en julio de 2018 el inicio de la investigación al tener conocimiento de las quejas de afectados y de un escrito presentado por el sindicato UPLBA, mayoritario en la Jefatura de la Policía Local.

“Nos preocupa la imagen que se pueda producir de la policía local, ya que nuestro fin primordial no es multar”, aseguran desde UPLBA. El agente impuso las multas ayudado de una libreta en la que fue apuntando los detalles de los vehículos infractores mientras se encontraba alejado del resto de sus compañeros, según aseguraron algunos de los agentes de ese turno en uno de los informes recogidos en un registro interno de la Jefatura. “Lo normal es poner las multas con una PDA en el que se introduce la matrícula. Además, si ves que hay una brecha por la que están entrando vehículos se suele intentar subsanar esa anomalía”, señala un policía local a EL PAÍS.

Mientras que la investigación sigue su curso, lo que sí parece probado es que al agente no le dio tiempo a dar de alta en el sistema todas las infracciones en su jornada laboral. De ahí que, de las 269 multas, 247 las registró fuera del turno. Parte de ellas fueron tramitadas ese mismo 5 de mayo por la tarde, al día siguiente e incluso el 12 de mayo, siete días después de los hechos. “Lo habitual es que se haga al momento y se notifique a la persona. A veces no se puede por un imperativo del tráfico, pero no parece que este sea el caso”, refiere la misma fuente policial.

Lo cierto es que la profusión de multas ha generado un intenso debate local. La prolífica actividad del agente ya se coló en el pleno municipal del pasado mes de marzo en el que se aprobó investigar lo ocurrido, pese a que el informe ya lleva iniciado desde mediados de 2018. El pasado 21 de marzo el sindicato SPPME —que representa a menos del 5% de la plantilla policial y a quien pertenece el trabajador afectado— envió una carta en la que defiende al trabajador cuestionado. Además, carga con dureza contra el alcalde de la localidad, David de la Encina, a quien acusa de “expedientar a los policías que se atreven a poner multas”, pese a que el concejal de Seguridad asegura que, por el momento, no se ha tomado medida alguna contra el agente.