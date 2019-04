Un joven pide trabajo para su padre en un vídeo que se convierte en viral

Jordi Pascual Jalón tiene 26 años y un padre que está en paro desde 2010. Con un vídeo de poco más de dos minutos y medio subido a YouTube este experto en posicionamiento de contenidos online ha querido ayudar a su progenitor a encontrar un puesto de trabajo, pero también poner en evidencia las situaciones que se dan en la sociedad actual, en la que personas en la plenitud de la vida, pese a su amplia experiencia, cada vez lo tienen más difícil para reincorporarse al mercado de trabajo. En España hay cerca de un millón de desempleados de más de 50 años.

El corto de este vecino de El Prat de Llobregat (Barcelona), que en pocas horas se ha convertido en tendencia bajo el hashtag #ContrataAMiPadre, es una llamada a la conciencia colectiva, pero también un medio para intentar que alguien le dé una oportunidad a Jordi Pascual (padre), al que incluso ha tenido que ayudar económicamente debido a su situación. El desempleado tiene tres licenciaturas y varias diplomaturas (perito mercantil, derecho tributario, ciencias empresariales...) y un máster en gestión de empresas. Pascual, hasta quedarse en paro, desarrolló su carrera profesional en el campo de la economía y las finanzas, según el currículum que su hijo ha colgado en la web Contrataamipadre.com. En esa página se puede encontrar su trayectoria profesional, que arranca en 1972 con el siguiente apunte: "Mi padre empieza a trabajar con 12 años mientras lo compagina con el cole para ayudar a mis abuelos".

En el vídeo, el joven barcelonés se pone en la piel de su padre y cuenta cómo es su día a día después de años de saltar de un sector a otro y de alternar periodos largos sin trabajo o en trabajos sin cualificación profesional con otras temporadas en puestos directivos. "No os podéis imaginar cómo echo de menos trabajar", afirma. En un momento de la grabación recibe una llama. Le emplazan a una entrevista de trabajo en media hora. Frente al entrevistador se desarrolla la siguiente conversación:

- Por lo que veo tiene usted un currículum impresionante.

- Muchas gracias.

-¿Cómo puede ser que con la experiencia que tiene esté buscando trabajo y no sean las empresas las que le estén buscando a usted?

En ese momento, cambia el plano y la imagen del joven de 26 años es sustituida por la de su padre.

- Porque tengo 59 años.

Jordi Pascual Jalón asegura en su cuenta de Twitter que "el tópico dice que los padres tienen que ayudar a sus hijos...", pero que la situación le ha "obligado a hacer este vídeo para ayudar" al suyo. La idea es que otras personas con el mismo problema puedan compartir sus experiencias en esta web, y que esa unión haga reflexionar a la sociedad sobre el hecho de que se valore más los años de una persona que los conocimientos o experiencia que esta tenga.

En una noticia emitida en el Telediario 1ª edición de La 1 de RTVE, Pascual Jalón afirmaba este jueves que lo que más le preocupa es que su padre "no pueda tener una jubilación como se merece". Este recordaba la frustración de las entrevistas de trabajo y una frase se repite: "Siempre me dicen 'su edad no encaja".