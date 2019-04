El mundo sindical y de la cultura llama a la movilización

Están en juego derechos que se consideraban asentados y firmes en España. Este es el hilo conductor que mueve a representantes del mundo sindical y de la cultura para organizar el próximo día 11 un acto que tiene como objetivo de movilizar a los ciudadanos ante los comicios del próximo 28 de abril. Los sindicatos CC OO y UGT también se han implicado y, aunque no apuestan por ningún partido en concreto, no hay duda de que su alegato se dirige a la izquierda, según fuentes conocedoras de la iniciativa.

Democracia, cohesión social, igualdad y convivencia son los conceptos sobre los que girará el llamamiento. La abstención se erige como uno de los factores determinantes de las próximas elecciones y, aunque todos los partidos ponen el énfasis en tratar de combatirla, es en la izquierda donde se considera que puede estar la mayor bolsa de indecisos, según los interlocutores consultados de partidos y de institutos de opinión.

Esta preocupación es compartida por distintos sectores de la sociedad que han decidido poner de su parte para tratar de evitarla. Los secretarios generales de CC OO, Unai Sordo, y de UGT, Pepe Álvarez, son los catalizadores de la iniciativa que ha encontrado una gran receptividad en representantes del mundo de la cultura, del arte, de la interpretación y que se plasmará en Madrid el próximo 11 de abril, inmediatamente antes de que empiece oficialmente la campaña para las elecciones generales. Ese acto todavía se encuentra en pleno proceso de elaboración ya que se está intentado convocar a personajes de muy diversa procedencia. En el mismo se establecerá un diálogo entre representantes de la cultura y los sindicatos. Los organizadores pretenden darle un carácter reivindicativo y de afirmación democrática, pero también lúdico. Se están planificando además actuaciones musicales.

“No son unas elecciones más, los mensajes de algunos partidos mueven a la inquietud en derechos y valores”, señalan fuentes de la organización. La insistencia en que no habrá apoyo público a ningún partido, sino que se trata de movilizar contra la abstención, no oculta que el mensaje se dirige a la izquierda. Muchos serán los firmantes, pero aún se está en plena tarea de captación por lo que todavía no se conoce la lista de los participarán en el acto.

A la izquierda, sin decirlo

El director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, poeta y escritor, estará con seguridad, así como el actor Juan Diego Botto, las cantantes Soledad Morente y Rosa León, los escritores Almudena Grandes y Luisgé Martín, entre los ya confirmados. “Los trabajadores no pueden quedarse en casa el día 28 por mucho que estén desencantados ya que son unas elecciones muy especiales”, señalan sin mencionar implícitamente su temor a que Vox pueda ser determinante para formar gobierno. Además, CC OO y UGT tienen hoy otro acto; este sí, sindical y reivindicativo dirigido a todos los partidos, con 10 propuestas para “el giro social” en una concentración en Madrid con el rótulo claro: “Los sindicatos ante las elecciones”.