Así es la financiación de los partidos políticos: el 80% son recursos públicos

Vox todavía no ha sido auditado por el Tribunal de Cuentas, de forma que la única información disponible sobre sus finanzas —el partido no respondió a las preguntas de EL PAÍS— es la que publica en su página web. Como ocurre con el resto de partidos, las últimas cuentas son de 2017. En ellas no aparece ninguna subvención pública y se declaran unos ingresos privados de 463.528 euros. El 58% (272.276 euros) corresponde a ingresos de afiliados y simpatizantes; casi el 41% son donaciones. Vox se fundó con un millón de euros del exilio iraní (seguidores del Consejo Nacional de la Resistencia de Irán), según publicó EL PAÍS en enero. Ese dinero financió en un 80% la campaña europea de 2014 y el día a día del partido ultra desde su creación, el año anterior.

Vox destaca en sus cuentas el “hecho excepcional” de que la totalidad de sus recursos proceden de ingresos privados “sin ningún tipo de subvención pública”. No puede ser de otra forma: hasta diciembre pasado, cuando el partido entró en el Parlamento andaluz con 12 diputados, no tenía derecho a ninguna subvención. La llegada a la cámara andaluza le ha supuesto una inyección de algo más de 600.000 euros por los votos obtenidos, que aún no ha percibido. Le correspondía también algo más de un millón de euros por el buzoneo de propaganda electoral, pero la formación no va a reclamarla, según ha comunicado. Además, el reglamento del Parlamento regional ha fijado en 1.175.953,32 la asignación anual que le corresponde a Vox para su funcionamiento como grupo parlamentario. Según datos de la Junta Electoral, Vox empleó casi 150.000 euros en la campaña andaluza.