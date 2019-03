El coordinador de Vox que presumía de sus armas: “Con lo que tengo puedo empezar la II Guerra Civil”

Fotograma del vídeo donde el coordinador muestra el arma.

"Os presento mi nuevo juguetito". M. Q., coordinador adjunto de Vox en una mancomunidad toledana que agrupa a 14 municipios con 99.000 habitantes, presumía así el pasado 13 de septiembre en un grupo privado de WhatsApp del partido de tener en casa un arsenal de "escopetas y rifles".

Tras compartir un vídeo donde aparecía disparando con una pistola en una galería de tiro de Toledo, alardeó de guardar en su domicilio un almacén de armas. "No veas lo que tengo en casa, puedo empezar con lo que tengo la II Guerra Civil", escribió en el grupo Coordinadores Toledo, según las imágenes a las que tenido acceso EL PAÍS.

El responsable de Vox se mostró partidario ante una docena de militantes provinciales de su partido —miembros del grupo de mensajería— de tener capacidad para iniciar una contienda. "No quedará títere con cabeza", advirtió este exmilitar profesional encargado de reclutar a militantes para la formación de Santiago Abascal, que esta semana ha propuesto reformar el Código Penal y el reglamento de armas para generalizar la posesión de pistolas y dar impunidad a quienes disparen contra las personas que entren en su casa, como sucede en Estados de Estados Unidos. Una iniciativa calificada como "disparate" por los sindicatos policiales y los colectivos de la Guardia Civil.

El enfado del dirigente toledado estalló tras conocer que el Congreso de los Diputados había aprobado el decreto de modificación de la Ley de Memoria Histórica que permitía exhumar los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos. "Siento mi belicismo, compañeros, pero es que esa noticia me enciende y, como militar que he sido, creo que me comprendéis", exclamó el también coordinador de la formación en un municipio toledano de 4.000 habitantes.

Con pistola y sin licencia de armas

M. Q., que no oculta su pasión por las armas, indicó a este periódico "no acordarse" de los mensajes. Tampoco del vídeo donde aparece disparando en una galería de tiro de Toledo. Admitió no tener licencia de armas cortas —pistolas y revólveres—, pese a aparecer con una en las imágenes. Y confirmó que solo dispone de autorización para usar escopetas por su condición de cazador. "No me acuerdo ni de lo que comí ayer", afirma por teléfono.

El expresidente de Vox en Toledo, Daniel Molina, asegura que la publicación del vídeo del exmilitar provocó una conmoción entre los responsables provinciales del partido. "Cuando lo vimos, le llamamos la atención. Sus mensajes invitaban a actos violentos o armados. Se le pidió que lo retirara, pero lo retiré yo mismo como presidente", resume este antiguo dirigente, que abandonó el partido entre acusaciones de falta de transparencia e irregularidades en la financiación.

Un excoordinador de la formación en Toledo que vio la grabación resume así su reacción: "Lo recuerdo perfectamente, nos entró el pánico. Le echamos la bronca para que lo quitara del chat. ¿Tú sabes la que has liado?, muchacho. Aquello no era un arma de juguete. Varios nos quejamos". Luis Miguel Núñez, responsable provincial de Vox, declinó responder a este periódico sobre el vídeo de M. Q.

Tras recibir los reproches de varios miembros del grupo de WhatsApp, el coordinador adjunto de Vox que compartió el vídeo pidió perdón por sus exabruptos. "De veras siento mi comportamiento. Perdonadme, por favor. Voy a intentar ser políticamente correcto”.