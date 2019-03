Casado advierte a Ciudadanos de que el PP es la única alternativa de Gobierno

Pablo Casado durante un paseo por Sevilla tras asistir al comité ejecutivo del PP andaluz. / En vídeo: Declaraciones del líder del PP foto: ALEJANDRO RUESGA | vídeo: ep

El presidente del PP, Pablo Casado, ha querido dejar claro este viernes en Sevilla que solo él, como líder político, y solo su partido están en condiciones de ser alternativa real a un Gobierno socialista. Las encuestas pronostican que solo reeditando el tripartito de Andalucía se podría apear al PSOE de La Moncloa el próximo 28 de abril, y en esa ecuación Casado quiere llevar la iniciativa y no parece dispuesto a ceder el protagonismo al dirigente de Ciudadanos, Albert Rivera. Así se lo ha hecho saber, en respuesta al ofrecimiento de un debate a dos parta definir el modelo de España que el político catalán le ha hecho a Pedro Sánchez, en el que ha excluido deliberadamente al líder popular.

“El único cara a cara posible es entre el presidente del Gobierno y el líder de la oposición”, ha señalado Casado. “Entre las dos únicas alternativas que pueden liderar el Gobierno”, ha insistido, tras recordar a Rivera, a quien no ha nombrado en ningún momento, que su partido le saca 102 escaños y 10 puntos en todas las encuestas. “Hay quien prefiere vivir en una realidad paralela, pero los debates deben realizarse en función de los escaños”, ha sostenido el líder popular.

Casado reaccionaba así al envite que minutos antes había lanzado el dirigente de Ciudadanos al presidente del Gobierno en un acto del partido en Madrid. ”Sánchez quiere una nación de naciones, yo una de ciudadanos libres e iguales. Quiere dividir a los españoles en rojos y azules, yo unirlos. Quiere gobernar con los separatistas, yo con constitucionalistas. Le reto a un debate cara a cara sobre España. Que ponga fecha y hora”, ha dicho Rivera. El debate, para él, debería ser entre el “sanchismo” y el “modelo de Ciudadanos para liderar una España unida”. "Son las dos alternativas, porque Casado nos va a volver a la lógica de la derecha y la izquierda y no la de avanzar", ha afirmado, subrayando la falta de relevancia política de Casado y el PP en cuanto al diseño del futuro del país.

Casado ha intervenido en el comité ejecutivo del PP andaluz, el primero que se celebra después de que su líder regional, Juan Manuel Moreno, haya accedido a la presidencia de la Junta gracias al apoyo de Ciudadanos, con quien gobierna en coalición, y los votos de Vox en la investidura. El presidente de los populares ha reconocido que el programa de Moreno es el que él querría desarrollar para España si accede a La Moncloa. Entre las medidas que le gustaría replicar ha citado "la revolución fiscal" que promueva la supresión del impuesto de sucedsiones y donaciones que ha prometido suprimir "por ley" si llega al poder. También ha vinculado el bienestar de la región con que su partido gobierne en España. “No podemos consolidar el cambio en Andalucía si no se consigue un Gobierno de España que esté a favor o que al menos sea neutral”, ha señalado, para criticar la discriminación territorial que, en su opinión, llevaban implícitos los Presupuestos Generales presentados por Sánchez, en los que se primaba a Cataluña y a las comunidades socialistas, incluida Andalucía “porque pensaban que iba a ganar Susana”.

Como en los últimos días, Casado ha apelado al voto útil, alertando de la posible pérdida de escaños que se derivaría de fraccionar el voto en las circunscripciones que reparten menos escaños. “En las provincias pequeñas, de menos de seis escaños, el 52% del voto no capitaliza escaño”, ha advertido. “Si España cree que va en mala dirección, hay que tener una alternativa y nosotros ya la hemos puesto en marcha”, ha dicho, recordando los puestos de trabajo que se crearon durante las legislaturas de José María Aznar y Mariano Rajoy. En esta ocasión, sin embargo, no ha apelado directamente a Vox para que no se presente candidaturas en las provincias pequeñas.