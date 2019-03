El Constitucional rechaza revisar la condena de cárcel de Iñaki Urdangarin

El Tribunal Constitucional (TC) ha rechazado el recurso de amparo presentado por Iñaki Urdangarin, encarcelado en la prisión de Brieva (Ávila) desde el 18 de junio del pasado año, contra la sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que lo condenó a 5 años y 10 meses de prisión por el caso Nóos. Según ha informado este miércoles el tribunal de garantías, la reclamación del cuñado del Rey carece de "especial trascendencia constitucional para ser admitida".

El exduque de Palma decidió acudir al TC en noviembre del pasado año. Urdangarín consideraba que se habían violado sus derechos fundamentales porque la sentencia "no hacía referencia a ningún hecho concreto" cometido por él. Por ello, según su abogado, se había vulnerado su presunción de inocencia, su derecho a la tutela judicial efectiva y a la libertad personal. Una tesis que, en una resolución firmada este martes, descartan rotundamente los tres magistrados de la Sección Primera de la Sala Primera del Constitucional: Juan José González Rivas, presidente también del alto tribunal, Alfredo Montoya Melgar y Cándido Conde-Pumpido Tourón.

"No se aprecia en el recurso la especial trascendencia constitucional que, como condición para su admisión, se requiere", insisten los tres componentes del TC en su dictamen, emitido casi diez meses después de la entrada de Urdangarin en prisión. Un encarcelamiento que el yerno del Rey emérito también quería evitar con estas alegaciones. En su escrito, no solo pedía que se admitiese a trámite su recurso, sino que se suspendiera la pena y se le pusiera en libertad hasta que el TC resolviera el fondo de la cuestión. Según añadía el marido de la infanta Cristina, no suspender su condena le ocasionaría "un perjuicio irreparable".

Urdangarin pedía en sus alegaciones que se declararan nulas las sentencias de la Audiencia Provincial de Baleares y del Supremo, que lo condenaron por los delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación continuada, tráfico de influencias, fraude a la Administración y dos delitos fiscales.