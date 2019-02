Ajuste de cuentas de un superviviente

No se transforma un país sin ser capaz de escribir y contar una historia. La de Pedro Sánchez es una historia de supervivencia: su Manual de Resistencia (Península) cuenta el último lustro de aceleración política, desde su llegada a la secretaría general del PSOE a la accidentada salida y el posterior regreso para acabar siendo investido presidente con la moción de censura. Hace tiempo que la política española es una suerte de cocina con un calor insoportable; “la política es un lento y constante perforar de duras tablas”, decía el inevitable Max Weber. El PSOE de los últimos años es una suerte de clavo afilado, por abundar en la fórmula de Weber, o uno de los fogones de esa cocina: la del liderazgo de Sánchez en el partido socialista es, además de la citada historia de resistencia, un implacable ajuste de cuentas con la cúpula de su propio partido.

“Mientras se está en plena acción no hay distancia para hacer teorías ni para sacar conclusiones”, arranca el expresidente Felipe González uno de sus libros. Es evidente que Sánchez ha dejado de lado ese consejo. El presidente reflexiona sobre la política y el liderazgo, pero sobre todo dedica un par de docenas de dardos a la dirigencia del PSOE: “Desde el principio tuve esa incómoda sensación de intruso”, confiesa. “La élite no me concedió ninguna legitimidad”; “no me tomaba en serio”; sufría “maniobras destinadas a erosionarme” y “desplantes”. Sánchez habla incluso del deseo de borrarle “de la historia del PSOE”.

En el libro hay innumerables ataques de esa guisa. Tal vez el más afilado es para Susana Díaz: “Su ausencia [en una reunión clave, alegando enfermedad] se convirtió en la noticia más importante de la convención. El lunes la vi en un acto público y me alegré mucho de su rápida recuperación”.

Sánchez apenas maneja la autocrítica en más de 300 páginas. Comete algún error de trazo grueso —confunde a Fray Luis de León con San Juan de la Cruz—, apenas desarrolla su ideario y, por cierto, deja alguna carga de profundidad para la prensa: “La llamada presión del Ibex la sentí a través de los medios”. Y en un par de ocasiones se queja del exagerado peso de las encuestas, descritas como “arma de destrucción masiva”. A su llegada a La Moncloa, Sánchez nombró al frente del CIS a José Félix Tezanos, estrecho colaborador suyo; no parece que esa decisión haya mejorado la demoscopia nacional. Aunque quizá —solo quizá— este Manual de Resistencia tampoco sea la historia que Sánchez necesitaba para transformar España.