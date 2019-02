El apoyo de En Marea a las cuentas en contra de la dirección ahonda su crisis

La diputada de En Marea Yolanda Díaz, este miércoles en el Congreso. ULY MARTÍN / epv

La profunda crisis que atraviesa En Marea, la confluencia de izquierdas creada en Galicia para las autonómicas de 2016 y que es segunda fuerza en el Parlamento gallego, se ha puesto de relieve este miércoles en la votación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE). Situada al borde de la ruptura tras la celebración de unas primarias que desembocaron en cruces de denuncias de fraude y demandas judiciales, solo una de los cinco diputados de esta confluencia, Alexandra Fernández, ha secundado el mandado de la dirección de la formación de rechazar las cuentas presentadas por el Gobierno de Pedro Sánchez. El resto (Yolanda Díaz, Antón Gómez-Reino, Ángela Rodríguez y Miguel Anxo Fernán Vello) se plegaron a la directriz del grupo confederal de Unidos Podemos-En Comú-En Marea que luchó por sacar adelante los presupuestos.

Fernández, miembro de la formación nacionalista Anova que fundó Xosé Manuel Beiras cuando abandonó el BNG, respetó la directriz del Consello das Mareas, el máximo órgano de decisión entre plenarios, para dar su voto negativo a las cuentas del PSOE, como hizo también la diputada de En Comú adscrita a Unidos Podemos, Marta Sibina. La dirección de En Marea había enviado un comunicado a los medios de comunicación a primera hora de la mañana para argumentar el voto negativo, anunciado hace semanas, basándose en que el Gobierno no había atendido "ni una sola de las demandas de En Marea", evidenciando la "falta de voluntad real de comprometerse con la inversión necesaria para generar empleo y riqueza en Galicia".

Alexandra Fernández reprobó a través de su cuenta de Twitter a sus compañeros de grupo la falta de coherencia: "Llevamos semanas anunciando nuestro voto contrario a estas cuentas. Hoy nuestro voto puede que no fuese decisivo para tumbarlas, pero sí era decisivo para sostener la confianza de nuestros votantes a través de la coherencia". Junto al texto, Fernández incluía una captura de un titular del diario Economía Digital Galicia del pasado 15 de enero, en el que los cinco diputados de En Marea anunciaban que rechazarían los Presupuestos y en el que, tras tildarlos de "inasumibles", la portavoz, Yolanda Díaz, hacía un llamamiento a los diputados gallegos de PP y PSOE "para cambiarlos".

El portavoz de En Marea, Luís Villares, ha lamentado también que cuatro de los cinco diputados hayan roto la disciplina, aunque ha precisado que no le corresponde a él decir si se tomarán medidas disciplinarias. Además, ha asegurado que los alcaldes de las mareas (los de Santiago, A Coruña y Ferrol) tampoco apoyaban estos Presupuestos por el perjuicio que suponían para sus respectivas ciudades, especialmente para A Coruña.

Por su parte, los diputados que no acataron la directriz de En Marea y sus respectivos partidos (Podemos y Esquerda Unida) defendieron su voto alegando que se deben a la disciplina de sus propios partidos y no a la de En Marea, algo que ha negado Villares, que no ha querido sin embargo adelantar si En Marea se replanteará sus alianzas con Podemos o EU en una nuevas elecciones. Lo que sí tiene claro es que, con toda seguridad, "En Marea tendrá grupo propio".