La UE definirá a Gibraltar como colonia por la presión de España si hay Brexit duro

Theresa May considera "inaceptable" que la Unión Europea defina a Gibraltar como una "colonia de la Corona británica", según ha explicado un portavoz de la primera ministra a EL PAÍS. Los planes de la Unión Europea en caso de Brexit sin acuerdo prevén eximir de visado a todos los británicos en caso de estancias cortas, pero el texto que abre esa posibilidad aclara que la ventaja se aplicará también al Peñón, al que define como colonia. Londres expresó su malestar respecto a esa redacción en una reunión celebrada este viernes entre los embajadores comunitarios en Bruselas. La discusión forma parte de los preparativos ante la posibilidad de un Brexit sin acuerdo, que permite a los ciudadanos británicos viajar al resto de países de la UE sin necesidad de visado.

A petición de los representantes del Gobierno español, el documento incluye una nota a pie de página en la que se indica que "existe una controversia entre España y Reino Unido respecto a la soberanía de Gibraltar, un territorio para el que la solución debe ser alcanzada bajo la luz de las relevantes resoluciones y decisiones de la Asamblea General de Naciones Unidas", según ha podido confirmar este diario. La nota establece claramente que Gibraltar debe ser considerada "una colonia de la Corona británica".

Un portavoz del Gobierno de Reino Unido ha transmitido a EL PAÍS la posición de Downing Street ante el contenido del texto: "Gibraltar no es una colonia y es completamente inaceptable definirlo de este modo. Gibraltar forma parte de la familia de Reino Unido y tiene una relación constitucional moderna y madura con Reino Unido. Esta situación no cambiará por nuestra salida de la UE. Todas las partes deben respetar el deseo del pueblo de Gibraltar de ser británico".

La nota a pie de página, según explica The Financial Times, es el fruto de un acuerdo entre Madrid y París. El Gobierno francés quiso rebajar un texto previo que hacía referencia a la lista de Naciones Unidas de "territorios sin autogobierno...sujetos la descolonización". El Elíseo mostró su inquietud, porque la lista incluía territorios como la Polinesia Francesa o Nueva Caledonia. La solución, centrada exclusivamente en la definición de Gibraltar, ha desatado los nervios en Downing Street.

España considera que la situación no debería ser objeto de controversia. Gibraltar, territorio en disputa entre los dos Estados y objeto de más de un sinsabor durante la negociación del Brexit, está catalogado como colonia en el marco de la ONU. Pero hasta ahora la Unión Europea, como club que albergaba tanto a España como a Reino Unido, había evitado el término porque deseaba mantener la equidistancia en el conflicto. Una vez fuera del club —el escenario en el que se sitúa este documento europeo, concebido para trazar la política de visados en caso de Brexit duro—, Bruselas tendrá menos dificultades en alinearse con la lógica española.

El Gobierno español, además, buscaba un ejercicio de reafirmación en este contencioso tras el revés que sufrió en el tratado del acuerdo de retirada, que incluyó "con nocturnidad y alevosía", según definió en su momento el Ejecutivo, un artículo que traspasaba las líneas rojas de España en esta negociación: perder su derecho de veto en la extensión a la colonia británica de los beneficios del acuerdo de retirada.

La voluntad de May de reabrir las negociaciones sobre el acuerdo del divorcio de la UE ha provocado advertencias en Londres de que otros países podrían aprovechar la oportunidad para visitar de nuevo asuntos pendientes. Y el ejemplo más evidente es el contencioso de Gibraltar. El Gobierno español ya amenazó, con éxito, el pasado noviembre con la posibilidad de vetar la aprobación del acuerdo de retirada de Reino Unido si no se ofrecían garantías de que el estatus de este territorio permanecería al margen del acuerdo y sería objeto de negociaciones bilaterales entre Madrid y Londres. Downing Street aceptó, a regañadientes, que se incluyeran varias declaraciones de las instituciones comunitarias para aclararlo, pero no ha dejado de expresar desde entonces su malestar con la presión española. May ha insistido en varias ocasiones en sede parlamentaria en la soberanía británica de Gibraltar y se ha visto obligada a lanzar guiños constantes de respaldo al Gobierno de Fabian Picardo, ministro principal del Peñón.