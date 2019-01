El CIS prevé la posibilidad de elecciones generales en su presupuesto de 2019

El presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), José Félix Tezanos, ha acudido este miércoles al Congreso de los Diputados a explicar, a petición de la mesa, por qué ha aumentado su presupuesto casi un 30% respecto al año anterior: de 7,8 millones a 11,4 en 2019. Tezanos ha aprovechado su intervención, de 30 minutos, para defender su cambio de método y justificar los errores de su pronóstico en las elecciones andaluzas del pasado 2 de diciembre. En un momento de su comparecencia han tenido que recordarle el motivo de la misma y la pregunta: a qué se debe el aumento presupuestario.

"La vida sube, pero no tanto", declaró el diputado de Ciudadanos Saúl Ramírez. Tezanos justificó el aumento del presupuesto en la coincidencia de elecciones autonómicas, municipales y europeas y añadió, además, la posibilidad de que en 2019 también se celebren generales. "Se está reclamando por doquier que se celebren elecciones generales y yo no sé si se van a hacer, pero el CIS tiene que tener hecha esa previsión", declaró. La coincidencia de los comicios del próximo mes de mayo, explicó, supone pasar de 35 encuestas a más de 70, si en cada una de las citas electorales se hacen dos sondeos: uno antes de pasar por las urnas y otro después, para analizar los resultados.

El presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas negó que el hecho de preguntar mensualmente en lugar de cada trimestre por la intención de voto supusiera un aumento del gasto, porque aseguró que simplemente se añadía esa pregunta a los barómetros mensuales. Sí suponía un mayor coste, dijo, el aumento de la muestra: de 2.500 a 3.000 personas.

Tezanos admitió haberse equivocado en la encuesta previa a las elecciones andaluzas -que daba una amplia mayoría al bloque de izquierdas- , pero repartió culpas a la hora de explicar por qué no previeron, como finalmente ocurrió, que el PP, Ciudadanos y Vox podían sumar sus escaños para arrebatar al PSOE la Junta de Andalucía. La culpa, vino a decir, no era del CIS, sino de los ciudadanos, por cambiar de opinión o decidir a quién votar al final de la campaña. En cualquier caso, insistió en que no habían sido los únicos en equivocarse. "Reconozco el fracaso en el pronóstico de las elecciones andaluzas, pero no fue solo del CIS. Todas las casas que hacían encuestas se equivocaron", dijo, señalando un gráfico que había llevado expresamente para demostrarlo. "El CIS no es la bola de cristal, no pretende acertar, sino dar información fiable".

Ramírez, de Ciudadanos, había manifestado con ironía que entendía que habiendo pertenecido a la ejecutiva del PSOE, Tezanos quisiera ayudar ahora desde el CIS "al partido de su corazón". El presidente de la institución negó la mayor. "Yo he hecho 177 investigaciones empíricas a lo largo de mi vida. Nunca he falsificado un dato. Es engañarse. Como si un médico, en un análisis de sangre, dijera: póngale más leucocitos. Es absurdo".

Tezanos defendió que la buena encuesta es la que no tiene cocina, es decir, la que no hace proyecciones (aunque en la andaluza sí cambió el método) y criticó a quienes las hacen. "Ahí está la manipulación". El presidente del CIS cargó contra los medios de comunicación y llegó a asegurar que algunos medios se habían "inventado" encuestas. "Si algún grupo parlamentario pide que se hagan proyecciones [cocina], tiene equipos o incluso el CIS se ofrece a dar una formación con expertos internacionales y demás para que sepan cómo interpretar los datos", añadió.

Finalmente, aclaró que no volverá a incluir preguntas sobre la Monarquía, lo que justificó en un estudio comparado con otros países donde también cuentan con esa institución y no se pregunta por ella.