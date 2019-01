Junqueras avisa al Constitucional de que acudirá a Estrasburgo si no le dicen cuándo resolverán su recurso

Oriol Junqueras ha decidido tomar la iniciativa. El abogado del exvicepresidente de la Generalitat, Andreu Van den Eynde, ha enviado este lunes un escrito al Tribunal Constitucional (TC) para que le informe sobre las previsiones que tiene para abordar el recurso que presentó contra su ingreso en prisión provisional. Un debate que el presidente del órgano, Juan José González Rivas, aplazó hace dos semanas ante la falta de consenso de los magistrados y que no se ha incluido este martes en el pleno del tribunal de garantías, el último que se celebrará previsiblemente antes del inicio del juicio por el procés en el Tribunal Supremo.

Según consta en el escrito remitido por Van den Eynde, adelantado por eldiario.es y al que ha tenido acceso EL PAÍS, el abogado toma esta decisión "ante la necesidad de proteger los derechos" de su cliente: "Sin voluntad alguna de influir en la agenda de este tribunal, pero ante la necesidad de evitar un daño irreparable que se produciría con la posposición anunciada de la resolución del recurso". Además, el letrado subraya que, en el caso de que no se le facilite la información pedida, recurrirá entonces al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de Estrasburgo "ante la inminencia del inicio de la vista del juicio oral en la causa principal".

El líder de ERC acudió al TC al considerar que el auto del Supremo que acordaba su prisión preventiva en noviembre de 2017 había vulnerado varios de sus derechos constitucionales. Lo hizo con la intención de que el tribunal de garantías la anulara antes del inicio del juicio. "Huelga decir que el objeto del recurso es, y no puede ser otro, que el de interferir (o dicho en términos más técnicos, "revocar") en la decisión del Tribunal Supremo", recuerda Van den Eynde en su escrito, donde insiste en que, si no se resuelve antes de que haya una sentencia, se habrá causado un "daño irreparable", ya que entonces no se podrá revertir las consecuencias de un encarcelamiento preventivo que, según opina, es desproporcionado.

Pese a que no constaba en el orden del día, el pleno del Constitucional abordó el recurso del exvicepresidente por primera vez a mediados de enero. González Rivas, ponente de la sentencia, buscaba el aval del resto de magistrados para respaldar el auto del Supremo. Pero, en un órgano que hasta ahora siempre se ha pronunciado de forma unánime en los asuntos derivados del desafío independentista, surgieron discrepancias sobre la argumentación que debía darse. Un grupo de magistrados expuso que debía valorarse un reciente dictamen de Estrasburgo, que falló a favor de un líder político kurdo encarcelado preventivamente durante dos años en Turquía.

Fuentes del tribunal de garantías explicaron que, ante la falta de consenso, el TC decidió aplazar el debate sin fijar una fecha concreta. El órgano no se fijó, por tanto, un plazo para pronunciarse. Y, según esas mismas fuentes, se está analizando ahora "exhaustivamente" la jurisprudencia constitucional y europea para construir una resolución "sólida" y resolver cuando se cuente con una amplia mayoría o se logre la deseada unanimidad.