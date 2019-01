Sin Cataluña no se puede; con ella tampoco. Este es el broche que colocan desde el Gobierno y desde las comunidades autónomas para concluir que no puede abordarse la negociación, en serio, para renovar el modelo de financiación autonómica que caducó en 2014. Así ha sido durante el mandato del gobierno presidido por Mariano Rajoy y continúa con el presidente socialista, Pedro Sánchez. El gobierno independentista catalán no quiere participar en una negociación con el resto de las comunidades —en el marco de Consejo de Política Fiscal y Financiera—. Y si lo hiciera, el resto de los presidentes autonómicos —populares y socialistas— estarán prestos a denunciar trato de favor ya que, si no fuera con presuntos privilegios, no creen que los nacionalistas se avengan a negociar.

Y el tiempo sigue pasando desde que Mariano Rajoy se comprometió a presentar un proyecto de financiación que ha quedado en amagos. No puede excluirse a la comunidad que tiene casi el 20% del PIB, como es Cataluña, por lo que resulta mejor mantenerse a la espera de que haya más recursos para repartir —en el caso de que pudieran aprobarse los Presupuestos— o parapetarse tras el burladero electoral y esperar al resultado de las próximas elecciones.

La enorme dificultad para poner de acuerdo a las partes de la España autonómica abona estos escenarios. Las dificultades son máximas porque no hay puntos comunes entre presidentes sino que estos se han dividido en bloques. Los frentes son territoriales y no de familias políticas. La última reunión se celebró en León el pasado mes de febrero como continuación de las ya mantenidas entre los presidentes del PP de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, el castellano-leonés, Juan Vicente Herrera, y los socialistas, Javier Fernández, presidente de Asturias, y de Aragón Javier Lambán. A este grupo es afín el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page y no es ajeno a sus planteamientos el presidente regionalista cántabro, Miguel Ángel Revilla. Este grupo rechaza que la financiación de las comunidades descanse en la capacidad fiscal de cada territorio y, por el contrario, que se tenga en cuenta el coste efectivo de los servicios en comunidades con fuerte dispersión territorial, despoblación y envejecimiento. Estos presentan batalla contra la quita de deuda que exigen, por ejemplo, el presidente socialista valenciano, Ximo Puig, y el murciano, del PP, Fernando López Miras.

No hay clima para el diálogo a cinco meses de las elecciones autonómicas cuando los candidatos utilizarán el agravio para con sus comunidades como argumento electoral. Algunos, como el presidente castellano-manchego, Emiliano García-Page, empezará desde este lunes a demandar, al margen del modelo de financiación autonómica, recursos específicos para sanidad y dependencia. Y muchos se apuntarán a este requerimiento una vez asumido que no habrá nueva financiación. “Rajoy nunca quiso renovarlo; Sánchez tampoco, pero el primero disimuló más”, concluye un veterano presidente.