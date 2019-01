El PP aparca las exigencias de Vox en violencia de género y asegura que no las ha “leído”

FOTO: Javier Ortega, de Vox, y Teodoro Garcia Egea, del PP, el pasado 27 de diciembre en Sevilla. / VÍDEO: Fragmento de la entrevista de Pablo Casado, este martes, en Onda Cero, en el que habla sobre la ley de violencia de género. Alejandro Ruesga / epv (onda cero)

El PP trata de aparcar la violencia de género de la negociación con Vox, que plantea sustituir esa ley por una "intrafamiliar" para apoyar la investidura del candidato popular, Juan Manuel Moreno en Andalucía. Esta tarde se reúnen en Madrid representantes de ambos partidos. Preguntado por qué el gobierno andaluz se negocia en la capital y sin la presencia de su candidato, el secretario general de los populares, Teodoro García Egea, se ha limitado a decir que están "en conversación permanente con Juanma Moreno" y que el PP andaluz y el nacional son "uno solo". Y preguntado por si aceptará los planteamientos de Vox en materia de género, el secretario general del PP ha asegurado que no conocía "sus propuestas concretas" , pero que en cualquier caso, el lugar para debatirlas no es "una reunión entre dos partidos". "Las leyes no se derogan en Twitter", ha dicho.

Al encuentro asisten, por parte del PP, García Egea, el vicesecretario de organización, Javier Maroto, y la vicesecretaria de comunicación, Marta González. Por parte de Vox, su secretario general, Javier Ortega, Francisco José Contreras, del comité andaluz, y Rafael Bardají, antiguo asesor del expresidente popular José María Aznar. Con Ciudadanos, el PP negocia aparte un acuerdo programático y de reparto de consejerías, que esperan cerrar entre mañana y pasado. El partido de Albert Rivera no ha querido sentarse a hablar con la formación de extrema derecha.

García Egea ha advertido de que si no llegan a un acuerdo, se torcerá "el deseo de cambio" que han demostrado los andaluces, porque desde los comicios autonómicos del pasado 2 de diciembre, el PP ya ve con buenos ojos lo que antes llamaba "pactos de perdedores", cuando exigía que gobernara "la lista más votada". El secretario general del PP ha pedido "lealtad" a Vox y Ciudadanos y que no intenten "acaparar protagonismo" y "mirarse el ombligo".

El secretario general de Vox, Javier Ortega, ha rebajado el tono de sus exigencias de los últimos días. En una entrevista en TVE, ha asegurado este martes que leva a la mesa de negociaciones una veintena de medidas, entre ellas, el cambio en la ley de violencia de género, pero que sus \únicas líneas rojas son las de la bandera de España".